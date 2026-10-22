i Die drei Frauen kamen in Innsbruck zu Sturz. Screenshot Google Maps Polizei sucht Verursacherin Drei Frauen kommen zu Sturz – wegen Kernöl-Fleck Ein Kernölfleck brachte drei Frauen in Innsbruck zu Sturz. Eine wurde verletzt, die Polizei sucht die Verursacherin. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 18:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fleck aus Kürbiskernöl hat am Donnerstagnachmittag in der Innsbrucker Innenstadt gleich drei Frauen zu Fall gebracht. Die Polizei sucht nun nach jener Frau, die das Öl offenbar verschüttet hatte.

Gegen 14 Uhr stürzten zwei Fußgängerinnen und eine Radfahrerin in der Maria-Theresien-Straße auf Höhe der Hausnummer 31. Eine der Fußgängerinnen erlitt dabei leichte Verletzungen.

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Polizei sucht Verursacherin

Auslöser war eine zerbrochene Kernölflasche, die eine etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau fallen gelassen haben soll. Das ausgelaufene Öl wurde den drei Frauen zum Verhängnis.

Die Polizei bittet die mutmaßliche Verursacherin sowie Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden.