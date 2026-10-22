Startseite Österreich Tirol
Die drei Frauen kamen in Innsbruck zu Sturz.
Die drei Frauen kamen in Innsbruck zu Sturz.
Screenshot Google Maps
Polizei sucht Verursacherin

Drei Frauen kommen zu Sturz – wegen Kernöl-Fleck

Ein Kernölfleck brachte drei Frauen in Innsbruck zu Sturz. Eine wurde verletzt, die Polizei sucht die Verursacherin.
Von Newsdesk Heute
22.10.2026, 18:09
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Fleck aus Kürbiskernöl hat am Donnerstagnachmittag in der Innsbrucker Innenstadt gleich drei Frauen zu Fall gebracht. Die Polizei sucht nun nach jener Frau, die das Öl offenbar verschüttet hatte.

Gegen 14 Uhr stürzten zwei Fußgängerinnen und eine Radfahrerin in der Maria-Theresien-Straße auf Höhe der Hausnummer 31. Eine der Fußgängerinnen erlitt dabei leichte Verletzungen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Polizei sucht Verursacherin

Auslöser war eine zerbrochene Kernölflasche, die eine etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau fallen gelassen haben soll. Das ausgelaufene Öl wurde den drei Frauen zum Verhängnis.

Auch interessant

Überholmanöver von E-Biker geht schrecklich schief
Frau (66) stürzt mit Scooter über Lenker auf Straße
Radlerin verletzt – Polizei bittet jetzt um Hinweise

Die Polizei bittet die mutmaßliche Verursacherin sowie Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden.

red, 22.10.2026, 18:09
Mehr zum Thema
Innsbruck Verkehrsunfall Unfall

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote