i Der Angekalgte (links) und sein Rechtsanwalt Mathias Kapferer bei Gericht. APA-Images / APA / EXPA Nach 21 Jahren Mordfall Daniela Kammerer – heute könnte Urteil fallen 21 Jahre nach dem Mord an Daniela Kammerer steht ein 42-Jähriger vor Gericht. Heute könnte der Cold Case in Innsbruck eine wichtige Wendung nehmen. Von Österreich Heute 23.10.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Entscheidender Tag am Landesgericht Innsbruck? Der Mord an Daniela Kammerer ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ungeklärt. Die damals 19-jährige Studentin aus Niederösterreich wurde am 23. Juni 2005 in Innsbruck getötet. Nun könnte der Prozess gegen einen 42-Jährigen eine entscheidende Wendung nehmen.

Die junge Frau wurde in den frühen Morgenstunden mit zwei wuchtigen Messerstichen in Brust und Rücken getötet. Ein Pensionist fand ihre blutüberströmte Leiche im Rapoldipark.

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DNA-Spuren bringen neue Wendung

Der Angeklagte war ein Studienkollege von Kammerer und bereits früher ins Visier der Ermittler geraten. 2013 wurde er festgenommen, nach wenigen Wochen in Untersuchungshaft aber wieder entlassen. Das damalige Verfahren wurde eingestellt, weil die Indizien nicht ausreichten. Im vergangenen Mai wurden DNA-Spuren auf einer Zigarette ausgewertet, die in der Nähe des Tatortes gefunden worden war. Die Spuren passen zum 42-Jährigen.

Der Angeklagte beteuerte zum Prozessauftakt am Montag seine Unschuld. Sein Anwalt Mathias Kapferer kritisierte, die Spuren seien einseitig ausgelegt worden. Es gebe zahlreiche Möglichkeiten, wie DNA an die Zigarette, ein Fahrrad und die Kleidung der Getöteten gelangt sein könnte. Die Beteiligten hätten in der Tatnacht gemeinsam gefeiert, getrunken und geraucht.

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Verteidigung fordert weitere Zeugen

Am zweiten Prozesstag am Freitag soll unter anderem über zwei Beweisanträge der Verteidigung entschieden werden. Kapferer beantragte weitere Zeugen, die belegen sollen, dass ein anderer Täter für den Mord verantwortlich sei.

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Der Verteidiger will damit auch die These untermauern, dass die Messerstiche eigentlich einer anderen Frau gegolten hätten und Daniela Kammerer Opfer einer Verwechslung geworden sei. Die Tat könnte demnach mit der Drogenszene im Rapoldipark zusammenhängen.

Staatsanwältin Adelheid Steiner hatte sich bereits am Montag gegen die Beweisanträge ausgesprochen. Der Prozess wird am Freitag um 9 Uhr am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt. Ob noch heute ein Urteil fällt, bleibt abzuwarten.