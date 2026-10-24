i Der verletzte Fußgänger wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert. Getty Images (Symbolbild) Unfall auf der B171 Mann (32) betritt Fahrbahn und wird von Auto erfasst Schwerer Verkehrsunfall am Samstag in Tirol! Ein 32-Jähriger wurde auf der B171 von einem Auto angefahren und ins Spital gebracht. Von André Wilding 24.10.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein folgenschwerer Zusammenstoß hat sich am frühen Samstagmorgen auf der Tiroler Straße ereignet. Ein 32-jähriger Fußgänger wurde von einem Auto erfasst und verletzt. Für den Mann endete der Unfall im Bezirkskrankenhaus Schwaz.

Fußgänger betritt plötzlich die Fahrbahn

Der Unfall passierte am Samstag gegen 6.25 Uhr auf der B171 kurz vor dem Ortsgebiet von Buch in Tirol. Ein 32-jähriger serbischer Staatsbürger war zu Fuß von Schwaz kommend in Richtung Osten unterwegs. Kurz vor Buch betrat er die Fahrbahn.

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Zur selben Zeit fuhr ein 33-jähriger syrischer Staatsbürger mit seinem Auto ebenfalls von Schwaz in Richtung Osten.

Autolenker kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Der 33-Jährige konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das Fahrzeug erfasste den Fußgänger.

Der 32-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn anschließend ins Bezirkskrankenhaus Schwaz.

Der Autolenker und sein Beifahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Erheblicher Schaden am Fahrzeug

Durch die Kollision wurde das Auto erheblich beschädigt. Neben dem Rettungsdienst standen auch zwei Polizeistreifen im Einsatz.

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Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei ermittelt zu den näheren Umständen des Zusammenstoßes.