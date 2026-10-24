Mann (32) betritt Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Ein folgenschwerer Zusammenstoß hat sich am frühen Samstagmorgen auf der Tiroler Straße ereignet. Ein 32-jähriger Fußgänger wurde von einem Auto erfasst und verletzt. Für den Mann endete der Unfall im Bezirkskrankenhaus Schwaz.
Der Unfall passierte am Samstag gegen 6.25 Uhr auf der B171 kurz vor dem Ortsgebiet von Buch in Tirol. Ein 32-jähriger serbischer Staatsbürger war zu Fuß von Schwaz kommend in Richtung Osten unterwegs. Kurz vor Buch betrat er die Fahrbahn.
Zur selben Zeit fuhr ein 33-jähriger syrischer Staatsbürger mit seinem Auto ebenfalls von Schwaz in Richtung Osten.
Der 33-Jährige konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das Fahrzeug erfasste den Fußgänger.
Der 32-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn anschließend ins Bezirkskrankenhaus Schwaz.
Der Autolenker und sein Beifahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.
Durch die Kollision wurde das Auto erheblich beschädigt. Neben dem Rettungsdienst standen auch zwei Polizeistreifen im Einsatz.
Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei ermittelt zu den näheren Umständen des Zusammenstoßes.