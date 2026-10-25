i Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Tragödie in Tirol Taxi stürzt in Schlucht – Lenker (57) kommt ums Leben Ein Taxifahrer (57) stürzte mit seinem Wagen 80 Meter tief in eine Schlucht. Jede Hilfe kam zu spät. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 17:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tödlicher Crash in Tirol: Am Sonntagvormittag kam für einen Taxifahrer (57) bei Karres (Bezirk Imst) jede Hilfe zu spät. Der Mann war gerade auf der Tiroler Straße (B171) unterwegs, als es zum folgenschweren Unfall kam.

Wie der "ORF Tirol" unter Berufung auf erste Polizei-Informationen berichtet, war der 57-Jährige gerade am Ende seiner Nachtschicht angekommen. Dabei kam sein Wagen aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab.

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In Schlucht gestürzt

In weiterer Folge durchbrach der Wagen eine Leitschiene und stürzte rund 80 Meter tief in eine Schlucht. Dadurch habe der Mann tödliche Verletzungen erlitten. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Karres und Imst eilten zum Unfallort.

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Die Bergung gestaltet sich dabei als schwierig. Für den Lenker selbst konnten die Helfer nichts mehr tun. Rund 50 Feuerwehrkräfte waren am Einsatz beteiligt.