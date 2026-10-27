i Am Nationalfeiertag strömten zahlreiche Wintersport-Fans zum Stubaier-Gletscher. (Symbolbild) istock Nationalfeiertag auf der Piste Mega-Ansturm! Ski-Fans stürmen jetzt Gletscher Am Stubaier Gletscher herrschte am Nationalfeiertag gewaltiger Andrang. Ein Video zeigt eine riesige Warteschlange vor einem Sessellift. Von Newsdesk Heute 27.10.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während viele Skigebiete in Österreich noch auf den Saisonstart warten, herrscht am Stubaier Gletscher in Tirol bereits Hochbetrieb. Ausgerechnet am Nationalfeiertag zog es zahlreiche Wintersportler auf die Pisten – mit entsprechend langen Wartezeiten am Lift.

Menschenmassen vor Sessellift

Wie groß der Andrang tatsächlich war, zeigt ein Video, das derzeit in den sozialen Medien kursiert. Darauf ist eine gewaltige Menschenmenge zu sehen, die sich vor einem Sessellift am Stubaier Gletscher versammelt hat.

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Dicht gedrängt stehen die Ski- und Snowboardfahrer in einer langen Warteschlange und warten darauf, endlich mit dem Lift nach oben zu gelangen. Die Aufnahmen zeigen, wie groß die Vorfreude auf die neue Wintersaison offenbar bereits ist. Während sich Wintersportfans andernorts noch gedulden müssen, ist der Ansturm am Stubaier Gletscher schon jetzt enorm.