Müllkübel in Flammen – Feuer beschädigt auch Auto

Ein brennender Müllkübel hat am Montagabend in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) die Feuerwehr auf den Plan gerufen.
Das Feuer brach unmittelbar neben der B171 aus und verursachte Schäden an mehreren Gegenständen.
Gegen 18.35 Uhr geriet ein Müllkübel an einer Lärmschutzwand aus bisher ungeklärter Ursache in Brand.
Die Feuerwehr Zirl rückte zum Einsatzort aus und konnte die Flammen löschen.
Das Feuer beschädigte nicht nur den Müllkübel selbst, sondern auch die angrenzende Lärmschutzwand.
Zudem entstand Sachschaden an einem Pkw, der in der Nähe abgestellt war.
Wie hoch der entstandene Schaden ist, wurde nicht bekannt gegeben. Auch die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.