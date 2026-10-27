i Das Baumhaus am Spielplatz stand in Flammen. Feuerwehr Fulpmes Hohe Gefahr Mitten in der Nacht – Baumhaus auf Spielplatz brennt ab Mitten in der Nacht schlugen in Fulpmes (Tirol) die Flammen hoch. Ein Baumhaus auf einem Kinderspielplatz stand lichterloh in Flammen. Von Österreich Heute 27.10.2026, 12:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sirenenalarm mitten in der Nacht in Fulpmes (Tirol). Beim Kinderspielplatz am Pavillon stand ein Baumhaus in Vollbrand. Die Flammen drohten auf umliegende Bäume und ein benachbartes Gebäude überzugreifen.

Atemschutztrupps kämpfen gegen Flammen

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten. Zwei Trupps gingen unter schwerem Atemschutz gegen das Feuer vor. Dabei galt es nicht nur, das brennende Baumhaus zu löschen, sondern auch die Bäume und das Gebäude in unmittelbarer Nähe zu schützen.

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Schließlich gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Anschließend löschten sie noch verbliebene Glutnester ab.

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Polizei ermittelt Brandursache

Insgesamt standen 26 Mitglieder der Feuerwehr Fulpmes mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit vier Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei rückte mit zwei Streifen und insgesamt vier Beamten an.

Nach den Löscharbeiten unterstützte die Feuerwehr die Polizei bei der Ermittlung der Brandursache. Warum das Baumhaus in Flammen aufging, ist bislang nicht bekannt.