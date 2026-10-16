i Alexander Seidl aus Groß-Inzersdorf im Weinviertel und seine Partnerin freuen sich auf Besucher (LYRIA Atelier für Begegnung, Inspiration und Lebenslust). Kulturvernetzung_Niederösterreich Gratis Kunst erleben Großes Wochenende: Über 1.000 Künstler öffnen Ateliers Mehr als 1.000 Kunstschaffende öffnen am Wochenende in NÖ ihre Türen. In über 650 Ateliers gibt es bei freiem Eintritt viel zu entdecken. Von Niederösterreich Heute 16.10.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kunst hautnah erleben und den Künstlern direkt über die Schulter schauen: Am Samstag, 17. Oktober, und Sonntag, 18. Oktober, finden in ganz Niederösterreich wieder die "Tage der offenen Ateliers" statt. Mehr als 1.000 Kunstschaffende öffnen in allen vier Landesvierteln ihre Türen. Der Eintritt ist kostenlos.

In mehr als 650 Ateliers, Werkstätten, Galerien und Kunsträumen können Besucher die vielfältige Kunstszene des Bundeslandes kennenlernen. Das Angebot reicht von Malerei und Bildhauerei über Fotografie, Street-Art und Medienkunst bis hin zu Modedesign und traditionellem Kunsthandwerk.

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Künstlern über die Schulter schauen

Das Besondere: Kunstinteressierte können nicht nur fertige Werke bewundern, sondern auch mit den Künstlern ins Gespräch kommen und erfahren, wie ihre Arbeiten entstehen. In einigen Ateliers dürfen Besucher sogar selbst kreativ werden.

Lisa Wolf aus dem Mostviertel mit Jakob Formanek Kulturvernetzung_Niederösterreich

So stehen in Ulrichskirchen (Bezirk Mistelbach) ein Keramikflohmarkt und Schaubrennen auf dem Programm. In Rappottenstein (Bezirk Zwettl) öffnet eine Weberstube ihre Türen. Dort können Interessierte bei der Herstellung von Teppichen zusehen und das traditionelle Handwerk selbst ausprobieren.

Über 2.000 Kunstwerke auf 5.000 Quadratmetern

Auch große Gemeinschaftsausstellungen stehen auf dem Programm. Im Festsaal der Gemeinde Bisamberg (Bezirk Korneuburg) präsentieren mehrere Kunstschaffende ihre Werke. In Wiener Neustadt werden auf rund 5.000 Quadratmetern sogar mehr als 2.000 Kunstwerke gezeigt.

Besondere Ausstellungsorte sorgen ebenfalls für Abwechslung. In Mistelbach werden beim Projekt "Kunst im Kloster" Gemälde, Skulpturen und Objektkunst im Kreuzgang und Innenhof eines ehemaligen Klosters präsentiert.

Die Bilder des Tages i ?

In Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) verwandelt sich ein Bunker in einen Ausstellungsraum, wie auch der "ORF NÖ" berichtete. Auch die Alte Hofmühle in Hollabrunn wird am Wochenende zum Treffpunkt für Kunst- und Handwerksbegeisterte.

Eintritt ist überall kostenlos

Organisiert wird die Veranstaltung von der Kulturvernetzung Niederösterreich. Ziel ist es, die große Vielfalt der heimischen Kunstszene sichtbar zu machen und möglichst vielen Menschen einen unkomplizierten Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.

Bereits am 7. und 8. November folgt mit der "TDOA*tour contemporary" eine weitere Veranstaltung. Dabei führen eigens zusammengestellte Routen zu ausgewählten Stationen zeitgenössischer Kunst in allen vier Landesvierteln.

Die Teilnahme an diesen Touren ist ebenfalls kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung über die Webseite der Veranstalter verpflichtend.