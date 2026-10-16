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Polizeikontrolle in NÖ

Kein Schein, defektes Auto – Lenker (18) gestoppt

Bei einer Kontrolle in Glaubendorf erwischte die Polizei einen 18-Jährigen ohne Führerschein. Auch sein Auto wies erhebliche Mängel auf.
Von André Wilding
16.10.2026, 09:58
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Gleich mehrere Probleme kamen bei einer Polizeikontrolle im Bezirk Hollabrunn ans Licht. Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Tulln war am Donnerstagabend auf der LB 4 unterwegs, als ihn Polizisten im Gemeindegebiet von Glaubendorf anhielten.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Der junge Mann hatte keine gültige Lenkberechtigung. Doch das war nicht die einzige Auffälligkeit.

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Reifen beschädigt, Windschutzscheibe gesprungen

Gegen 18.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Ziersdorf den 18-Jährigen und seinen Pkw.

Dabei bemerkten sie deutliche Schäden am Fahrzeug. Der rechte Vorderreifen wies Risse im Gewebe auf. Zudem hatte die Windschutzscheibe einen Sprung, der sich direkt im Sichtfeld des Lenkers befand.

Wegen der mangelnden Verkehrs- und Betriebssicherheit griffen die Polizisten durch: Sie nahmen dem Fahrzeug vorläufig die Kennzeichentafeln ab.

Verdacht auf Suchtmittelbeeinträchtigung

Während der Kontrolle entstand bei den Beamten außerdem der Verdacht, dass der junge Lenker durch Suchtmittel beeinträchtigt sein könnte.

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Die Polizisten forderten ihn deshalb auf, sich einer klinischen Untersuchung zu unterziehen. Der 18-Jährige verweigerte diese jedoch.

Anzeige für jungen Lenker

Auf den Mann kommen nun rechtliche Konsequenzen zu. Er wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Ob der 18-Jährige tatsächlich unter Suchtmitteleinfluss stand, konnte wegen der verweigerten Untersuchung nicht geklärt werden.

wil, 16.10.2026, 09:58
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