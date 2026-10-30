i An Halloween werden in Niederösterreich viele Veranstaltungen angeboten. Erhard Galindo-Peitbuchner Gruselspaß im Bundesland Die schaurig-schönsten Halloween-Events in NÖ Am 31. Oktober locken in Niederösterreich gruselige Schlösser, schaurige Shows und Halloween-Feste die ganze Familie an. Von Victoria Carina Frühwirth 30.10.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hexen, Vampire und jede Menge Gänsehaut! Niederösterreich verwandelt sich rund um den 31. Oktober in ein wahres Gruselparadies. Ob schaurige Schlossmauern, unheimliche Gruselhäuser oder lustiges Kürbisschnitzen: Zu Halloween ist für kleine und große Gruselfans einiges los.

1. Krumbach: Gruselhäuser beim Eis-Greissler

Im Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) wird es heuer besonders unheimlich. Bis zum 1. November steigen die großen Gruseltage. Dabei warten gleich zwei neue Gruselhäuser auf mutige Besucher.

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In der "Endstation" wird eine harmlose Busfahrt zum Albtraum. Im "Eisperiment" geht hingegen ein Versuch, eine niemals schmelzende Eissorte herzustellen, gründlich schief. Dazu gibt es spektakuläre Stunts von "Masters of Dirt", ein 5D-Gruselkino und Rätselspaß für Familien.

2. Schloss Marchegg: Gruselnacht hinter alten Mauern

Eine ordentliche Portion Grusel wartet am 31. Oktober auf Schloss Marchegg (Bezirk Gänserndorf). Von 17 bis 20 Uhr stehen die historischen Mauern ganz im Zeichen von Halloween.

Kleine Gäste können sich beim Kinderschminken in Geister verwandeln, bei einer Rätselrallye ihr Können beweisen oder beim Basteln kreativ werden. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Wann: 31. Oktober, 17 bis 20 Uhr. Eintritt: 3 Euro, Voranmeldung erwünscht.

3. Bad Vöslau: Gruseltour durch den dunklen Wald

Im Kurpark und am Harzberg in Bad Vöslau (Bezirk Baden) wird es am 31. Oktober schaurig-schön! Beim beliebten Halloween-Parcours der Stadtgemeinde geht es auf eine rund einstündige Gruseltour durch den Wald.

Halloween-Parcours in Bad Vöslau i ?

An vier geheimnisvollen Stationen warten jede Menge Überraschungen auf kleine Halloween-Fans. Für den Gruselspaß sorgen die Naturfreunde Bad Vöslau, die Pfadfinder aus Bad Vöslau und Gainfarn sowie die Freiwillige Feuerwehr Großau. Begleitet werden die Gruppen von Stadt- und Gemeinderäten.

Die erste Führung findet um 15.30 Uhr beim Salettl im Kurpark statt, weitere folgen im 20-Minuten-Takt. Eintritt: 7 Euro pro Kind, Begleitpersonen gratis. Tickets gibt es auf der Homepage der Stadtgemeinde Bad Vöslau oder im Rathaus, Restkarten gibt es ab 15 Uhr vor Ort. Achtung: Die Waldwege sind nicht barrierefrei und nicht für Kinderwägen geeignet.

4. Traismauer: Horror-Nacht für Mutige

Im Escape Haus Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) heißt es Ende Oktober: Nerven bewahren! Unter dem Motto "Das Grauen zieht um" steigt an den Abenden des 30. und 31. Oktobers ab 18 Uhr die "Halloween Horror Night".

5. Gänserndorf: Gruselparade mit süßer Überraschung

Im Erlebnispark Gänserndorf wird Halloween zum Familienfest. Von 25. bis 31. Oktober sorgen schaurige Dekorationen und unheimliche Musik für die passende Stimmung. Am 31. Oktober gibt es ein besonders umfangreiches Programm.

Im Gruselzelt warten Hexenküche und Bastelspaß, dazu kommen ein Halloween-Zauberer, Kinderschminken und eine Kinderparade mit kleinen Süßigkeiten.

6. Lassee: Hexen laden zum Gruselfest

Hexen, Geister, Totenköpfe und ein geheimnisvoller Friedhof: Im Hexengarten in Lassee (Bezirk Gänserndorf) wird es zu Halloween besonders mystisch. Am 31. Oktober lädt Angela Dangl zum Samhain-Fest. Neben gruseligen Dekorationen sorgen ein Lagerfeuer, ein schauriger Schaukelstuhl und der sogenannte Sorgenfriedhof für Halloween-Stimmung.

7. Obergrünbach: Halloween mit Pferden

Auf der MCC Ranch in Obergrünbach (Bezirk Krems-Land) stehen am 31. Oktober Pferde im Mittelpunkt eines ungewöhnlichen Halloween-Fests.

Beim Pferdebemalen dürfen Besucher kreativ werden. Dazu gibt es Einblicke in die Stallarbeit, einen herbstlichen Rundgang und ein Halloween-Abendessen. Wann: 31. Oktober, 16 bis 22 Uhr. Eintritt ab 20 Euro.