i Einem 62-jährigen Mann aus Bad Vöslau (Niederösterreich) war in der Nacht auf Freitag sein E-Bike gestohlen worden. iStock (Symbolfoto) GPS-Tracker führte zu Versteck Gestohlenes E-Bike geortet – Polizei macht großen Fund Ein 62-Jähriger konnte sein gestohlenes E-Bike in Wien orten. Die Polizei entdeckte daraufhin zehn gestohlene Fahrräder und nahm zwei Männer fest. Von Newsdesk Heute 17.10.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Fahrraddiebstahl nahm am Freitag in Wien-Meidling eine überraschende Wendung. Einem 62-jährigen Mann aus Bad Vöslau (Niederösterreich) war in der Nacht auf Freitag sein E-Bike gestohlen worden.

Brisante Wendung

Dank eines eingebauten Ortungssystems konnte er den Standort seines Fahrrads jedoch ausfindig machen – und führte die Polizei damit direkt zu einem mutmaßlichen Diebeslager.

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Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling machten sich umgehend auf den Weg zu der vom 62-Jährigen genannten Adresse im 12. Bezirk. In einer Wohnung eines leerstehenden Mehrparteienhauses machten die Einsatzkräfte schließlich einen großen Fund.

10 Fahrräder sichergestellt

In den Räumlichkeiten entdeckten die Polizisten insgesamt zehn mutmaßlich gestohlene Fahrräder und E-Bikes sowie zahlreiche Ersatzteile und Werkzeug. Bei der Durchsuchung trafen die Beamten außerdem auf zwei Männer – einen 23-jährigen Slowaken und einen 50-jährigen Tschechen.

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Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie später auf freiem Fuß wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt. Zwei der sichergestellten E-Bikes, darunter auch jenes des 62-Jährigen, sowie ein weiteres Fahrrad konnten inzwischen an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.