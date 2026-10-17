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Einem 62-jährigen Mann aus Bad Vöslau (Niederösterreich) war in der Nacht auf Freitag sein E-Bike gestohlen worden.
Einem 62-jährigen Mann aus Bad Vöslau (Niederösterreich) war in der Nacht auf Freitag sein E-Bike gestohlen worden.
iStock (Symbolfoto)
GPS-Tracker führte zu Versteck

Gestohlenes E-Bike geortet – Polizei macht großen Fund

Ein 62-Jähriger konnte sein gestohlenes E-Bike in Wien orten. Die Polizei entdeckte daraufhin zehn gestohlene Fahrräder und nahm zwei Männer fest.
Von Newsdesk Heute
17.10.2026, 12:46
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Ein Fahrraddiebstahl nahm am Freitag in Wien-Meidling eine überraschende Wendung. Einem 62-jährigen Mann aus Bad Vöslau (Niederösterreich) war in der Nacht auf Freitag sein E-Bike gestohlen worden.

Brisante Wendung

Dank eines eingebauten Ortungssystems konnte er den Standort seines Fahrrads jedoch ausfindig machen – und führte die Polizei damit direkt zu einem mutmaßlichen Diebeslager.

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Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling machten sich umgehend auf den Weg zu der vom 62-Jährigen genannten Adresse im 12. Bezirk. In einer Wohnung eines leerstehenden Mehrparteienhauses machten die Einsatzkräfte schließlich einen großen Fund.

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10 Fahrräder sichergestellt

In den Räumlichkeiten entdeckten die Polizisten insgesamt zehn mutmaßlich gestohlene Fahrräder und E-Bikes sowie zahlreiche Ersatzteile und Werkzeug. Bei der Durchsuchung trafen die Beamten außerdem auf zwei Männer – einen 23-jährigen Slowaken und einen 50-jährigen Tschechen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie später auf freiem Fuß wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt. Zwei der sichergestellten E-Bikes, darunter auch jenes des 62-Jährigen, sowie ein weiteres Fahrrad konnten inzwischen an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.

red, 17.10.2026, 12:46
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