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In dem Lokal kostet eine Portion der edlen Variante von Spaghetti Carbonara 99 Euro.
In dem Lokal kostet eine Portion der edlen Variante von Spaghetti Carbonara 99 Euro.
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Nach Edel-Schnitzel

Wiener Lokal serviert jetzt Pasta-Klassiker um 99 Euro

Nach dem 395-Euro-Schnitzel legt die Wiener Spelunke nach: Für eine Portion Spaghetti Carbonara werden satte 99 Euro fällig. Das steckt dahinter:
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
08.10.2026, 13:46
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Das Wiener Lokal Spelunke hatte bereits in der Vergangenheit für Wirbel in der Gastro-Szene gesorgt. So servierte das Gasthaus in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt ein Wiener Schnitzel um stolze 395 Euro – "Heute" berichtete.

Grund für den hohen Preis der Mahlzeit mit dem Titel "Kaiser Franz" waren die edlen Zutaten. So bestand die Kreation des österreichischen Klassikers aus rund 200 Gramm feinstem Filet vom Wagyu-Rind. Dazu wurden Royal Caviar Imperial Auslese (125 g), Preiselbeeren, zarte Babyerdäpfel und grüne Salatherzen serviert.

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Teurer Pasta-Klassiker

Nun sorgte das Restaurant für einen neuen Aufreger. Diesmal nahm man sich einen italienischen Pasta-Klassiker vor, wie die "Krone" berichtet. So müssen Kunden für einen Teller Spaghetti Carbonara 99 Euro hinlegen.

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Das Gericht wird in der Spelunke mit hausgemachten Nudeln, Tiroler Bauchspeck, Parmesan und 30 Gramm Royal Imperial Auslese Kaviar zubereitet. Es werden aber auch günstigere Varianten angeboten.

Etwas weniger muss man zum Beispiel hinlegen, wenn man sich statt des Kaviars für eine Portion mit Sommertrüffel bestellt. Dann kostet der Teller 36 Euro. Ganz ohne Trüffel und Kaviar kostet das Pasta-Gericht 24 Euro.

red,Akt. 08.10.2026, 13:49, 08.10.2026, 13:46
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