i Polizisten konnten den Mann rasch stellen. Sabine Hertel (Symbolbild) Dieb völlig schamlos Hilflose Patientin in Wiener Spital dreist bestohlen Ein 47-Jähriger soll einer 82-jährigen Patientin in einem Wiener Spital Handy und Bargeld gestohlen haben. Ein Zeuge schlug Alarm. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 07:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein dreister Diebstahl in einem Krankenhaus in Wien-Favoriten beschäftigt die Polizei. Ein 47-jähriger Algerier steht im Verdacht, am Dienstag gegen 11 Uhr eine 82-jährige Patientin bestohlen zu haben.

Die Frau war laut Polizei aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes nicht in der Lage, auf ihre Wertgegenstände zu achten. Genau das soll der Tatverdächtige ausgenutzt haben. Aus ihrer Handtasche sollen sowohl das Mobiltelefon als auch Bargeld verschwunden sein.

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Zeuge sah alles

Doch der mutmaßliche Diebstahl blieb nicht unbemerkt. Ein weiterer Patient beobachtete den Vorfall und verständigte Krankenhauspersonal sowie den Sicherheitsdienst. Daraufhin wurde sofort die Polizei gerufen.

Noch bevor die alarmierten Polizisten eintrafen, konnte ein Sicherheitsmitarbeiter den 47-Jährigen anhalten. Bei ihm wurde laut Polizei das Mobiltelefon der 82-Jährigen gefunden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Verdächtigen stellten die Polizisten zudem Bargeld im dreistelligen Eurobereich sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 47-Jährige schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wurde angezeigt.