i Ein wild geschecktes Hengstfohlen aus dem brandenburgischen Fehrbellin wurde für stattliche 75.000 Euro bei einer Versteigerung in Wien verkauft. APA-Images / dpa / Sven Kaeuler Aussehen sorgt für Aufsehen Seltenes Fohlen um 75.000 Euro in Wien versteigert Ein außergewöhnlich geschecktes Fohlen aus Deutschland begeistert das Netz. Bei einer Versteigerung in Wien brachte es stolze 75.000 Euro ein. Von Newsdesk Heute 12.10.2026, 19:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieses Pferd ist ein echter Hingucker! Mit seinem außergewöhnlichen Fell sorgt Hengstfohlen J-Nimon K aus dem brandenburgischen Fehrbellin derzeit für Begeisterung. Der junge Tigerschecke erinnert mit seinen auffälligen Flecken an einen Dalmatiner und ist im Internet längst ein kleiner Star. Jetzt wurde das Tier bei einer Versteigerung in Wien um unglaubliche 75.000 Euro verkauft.

"Dachte, da liegt ein kleiner Hund"

Für Züchter Steffen Krehl ist vor allem die ungewöhnliche Fellzeichnung das Besondere an seinem Schützling. "Eindeutig die Farbe", erklärt er gegenüber ntv. Das Fohlen sehe aus wie eine Mischung aus Dalmatiner, Zebra und Giraffe.

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Als Krehl das Tier zum ersten Mal im Gras liegen sah, musste er selbst zweimal hinschauen. "Ich habe gedacht: Oh, ein kleiner Hund", erinnert sich der Züchter.

Auch Besucher kommen aus dem Staunen kaum heraus. Selbst die anderen Pferde hätten den ungewöhnlich gefleckten Nachwuchs zunächst neugierig beäugt.

Besondere Fellfarbe war ein Glückstreffer

Dass J-Nimon K einmal so aussehen würde, war keineswegs garantiert. Verantwortlich für die außergewöhnliche Zeichnung ist vor allem sein Vater Genius, ein gefragter Deckhengst aus den Niederlanden.

Krehl hatte den Hengst in einem Zuchtkatalog entdeckt und sich für eine Besamung entschieden. Doch die Vererbung der auffälligen Flecken ist reine Glückssache. Andere Züchter hätten mit demselben Hengst ebenfalls ihr Glück versucht, allerdings ohne Erfolg. Statt gepunkteter Fohlen kamen gewöhnliche Schimmel oder braune Pferde zur Welt.

Bei J-Nimon K ging die Rechnung hingegen auf. Und das machte sich bei der Versteigerung in Wien auch finanziell bemerkbar.

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Nach Millionenstadt Dubai?

Das rund fünf Monate alte Hengstfohlen bleibt vorerst noch einige Wochen bei seiner Mutter. Danach könnte für den kleinen Vierbeiner eine große Reise anstehen.

Sein neuer Besitzer kommt aus Dubai. Noch ist allerdings offen, ob J-Nimon K direkt in die Wüstenmetropole übersiedelt oder zunächst in einem europäischen Gestüt ausgebildet wird.