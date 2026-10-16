i iStock Kühe stundenlang verschwunden Neun Kühe ausgebrochen – dann geschah großes Unglück Schreckmoment für einen Autofahrer in Vorarlberg: Plötzlich stand eine Kuhherde auf der Straße. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Von Österreich Heute 16.10.2026, 12:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein folgenschwerer Zusammenstoß hat sich Freitagfrüh im Bregenzerwald ereignet. Gegen 5 Uhr war ein Autofahrer auf der Langenegger Straße zwischen Krumbach und Langenegg unterwegs, als plötzlich mehrere Kühe vor ihm auf der Fahrbahn auftauchten. Der Lenker versuchte noch, den Tieren auszuweichen. Doch es war zu spät: Sein Auto krachte gegen eine der Kühe.

Auto ist völlig zerstört

Der Mann hatte Glück im Unglück. Er erlitt bei dem heftigen Zusammenstoß nur leichte Verletzungen. Die Rettung brachte ihn zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Dornbirn. Ein Alkoholtest beim Lenker verlief negativ.

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Sein Auto wurde dagegen völlig zerstört. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Auch die Kuh wurde bei dem Unfall verletzt.

Feuerwehr sucht stundenlang nach Kühen

Wie sich herausstellte, waren insgesamt neun Kühe aus einer eingezäunten Weide ausgebrochen. Die Tiere hatten sich in zwei Gruppen aufgeteilt und waren in unterschiedliche Richtungen gelaufen.

Für Feuerwehr und Landwirte begann eine stundenlange Suche. Die Sorge: Weitere Tiere könnten auf die Fahrbahn laufen und neue Unfälle auslösen.

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Erst nach mehreren Stunden konnten alle neun Kühe wieder eingefangen und sicher eingezäunt werden. Warum die Tiere aus ihrer Weide ausbrachen und auf die Straße gelangten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.