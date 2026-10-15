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Die Beamten führten ein Planquadrat durch.
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LPD Voraarlberg
Alkohol und Drogen intus

Mercedes-Rowdy (23) ohne Schein rast Polizei davon

Ein Pkw-Lenker sorgte am Mittwoch für eine waghalsige Verfolgung. Der 23-Jährige flüchtet vor der Polizei. Nicht ohne Grund, wie sich herausstellte.
Von Michael Rauhofer-Redl
15.10.2026, 17:23
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Eine Schwerpunktkontrolle im Straßenverkehr hat am Mittwoch im Bereich Feldkirch und Bludenz eine unerwartete Wendung genommen. Am Donnerstag berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Vorarlberg von einem gefährlichen Zwischenfall.

Gegen 18:00 Uhr missachtete ein 23-jähriger Österreicher die Anhalteversuche der Polizeibeamten und flüchtete mit einem schwarzen Mercedes.

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Mann hat keinen Führerschein, Alk und Drogen intus

Der 23-Jährige fuhr dabei mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Rankweil. Mehrere Polizeistreifen nahmen unverzüglich die Verfolgung auf. Im Zuge der Nachfahrt umfuhr der Pkw-Lenker mehrere Straßensperren der Polizei, wobei ein Dienstfahrzeug durch eine Streifkollision beschädigt wurde. In weiterer Folge konnte der 23-Jährige im Gemeindegebiet von Rankweil angehalten und widerstandslos festgenommen werden.

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Es konnte erhoben werden, dass der 23-jährige Österreicher über keine gültige Lenkberechtigung verfügt, das Fahrzeug unbefugt in Betrieb genommen hatte und unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Der Fahrzeuglenker wird an die Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Die Polizei veröffentlichte nun einen Aufruf an Beobachter und mögliche Opfer des Zwischenfalls: Zeugen des Vorfalles und allfällig, durch den flüchtenden Pkw gefährdete Personen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rankweil zu melden.

mrr, 15.10.2026, 17:23
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