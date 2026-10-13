Beliebte Kindergruppe pleite – 13 Gläubiger betroffen

Spielen, die Natur entdecken und gemeinsam mit anderen Kindern die Welt erkunden: In der Spielgruppe Zottelbär in Vorarlberg steht das Wohl der Kleinsten im Mittelpunkt. Auf ihrer Webseite verspricht die Einrichtung ein geborgenes Umfeld, in dem sich Kinder entfalten können.
Hinter den Kulissen sieht es finanziell äußerst kritisch aus. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, wurde über das Vermögen des Vereins Spielgruppe Zottelbär ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet.
Laut AKV ist der Verein zahlungsunfähig. Die finanziellen Mittel reichen nicht mehr aus, um offene Rechnungen zu begleichen. Insgesamt sind 13 Gläubiger betroffen, die Forderungen in Höhe von 66.150,05 Euro haben.
Dabei hatte der Verein offenbar bis zuletzt versucht, die Pleite abzuwenden. Wie aus dem Insolvenzantrag hervorgeht, bemühte man sich um eine außergerichtliche Lösung. Diese kam jedoch nicht zustande.
Ob und in welcher Form die Spielgruppe weitergeführt werden kann, ist derzeit offen. Laut AKV liegen über die weitere Vorgangsweise noch keine verlässlichen Informationen vor.
Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 30. November 2026 anmelden. Die Prüfungstagsatzung findet am 14. Dezember statt.