i Symbolfoto iStock 66.000 Euro Schulden Beliebte Kindergruppe pleite – 13 Gläubiger betroffen Die Spielgruppe Zottelbär steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet. Von Österreich Heute 13.10.2026, 13:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spielen, die Natur entdecken und gemeinsam mit anderen Kindern die Welt erkunden: In der Spielgruppe Zottelbär in Vorarlberg steht das Wohl der Kleinsten im Mittelpunkt. Auf ihrer Webseite verspricht die Einrichtung ein geborgenes Umfeld, in dem sich Kinder entfalten können.

Hinter den Kulissen sieht es finanziell äußerst kritisch aus. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, wurde über das Vermögen des Vereins Spielgruppe Zottelbär ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mehr als 66.000 Euro Schulden

Laut AKV ist der Verein zahlungsunfähig. Die finanziellen Mittel reichen nicht mehr aus, um offene Rechnungen zu begleichen. Insgesamt sind 13 Gläubiger betroffen, die Forderungen in Höhe von 66.150,05 Euro haben.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Dabei hatte der Verein offenbar bis zuletzt versucht, die Pleite abzuwenden. Wie aus dem Insolvenzantrag hervorgeht, bemühte man sich um eine außergerichtliche Lösung. Diese kam jedoch nicht zustande.

Wie geht es für die Kinder weiter?

Ob und in welcher Form die Spielgruppe weitergeführt werden kann, ist derzeit offen. Laut AKV liegen über die weitere Vorgangsweise noch keine verlässlichen Informationen vor.

Die Bilder des Tages i ?

Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 30. November 2026 anmelden. Die Prüfungstagsatzung findet am 14. Dezember statt.