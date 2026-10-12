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50.000 Euro Schulden

Nach 23 Jahren – Beliebter Autohändler jetzt pleite

Ein Autohändler aus Feldkirch ist insolvent. Über das Unternehmen wurde jetzt ein Konkursverfahren eröffnet. Drei Mitarbeiter sind betroffen.
Von Österreich Heute
12.10.2026, 12:08
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Auf seiner Webseite wirbt das Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und hochwertigen Gebrauchtwagen. "Seit über 23 Jahren Ihr vertrauensvoller Partner für Premium-Gebrauchtwagen in Vorarlberg", heißt es dort. Doch jetzt steckt der Feldkircher Autohändler ÜZ Automobile e.U. in finanziellen Schwierigkeiten. Über das Vermögen des Unternehmens wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Schlosshotel schlittert ein Jahr nach Start in Pleite

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt, hat das Landesgericht Feldkirch am Montag das Verfahren über das Vermögen der Firma von Inhaber Ümit Zengin eröffnet.

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50.000 Euro Schulden – drei Mitarbeiter betroffen

Laut den vorliegenden Informationen belaufen sich die Verbindlichkeiten des Autohändlers auf rund 50.000 Euro. Von der Insolvenz sind drei Mitarbeiter betroffen, zudem gibt es zwei Gläubiger.

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Wie es mit dem Betrieb weitergeht, ist noch offen. Bisher wurden keine Anträge auf Entschuldung eingebracht. Ob solche noch folgen, muss sich erst zeigen.

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Jetzt entscheidet sich, wie es weitergeht

Sollte kein entsprechender Antrag gestellt werden, muss der Insolvenzverwalter vorhandenes Vermögen bestmöglich verwerten. Ob die Gläubiger zumindest einen Teil ihrer Forderungen zurückbekommen, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband mitteilt, können Gläubiger ihre Forderungen noch bis zum 16. November 2026 anmelden. Die Prüfungstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist für den 30. November angesetzt.

red, 12.10.2026, 12:08
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