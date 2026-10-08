i Schwerer Arbeitsunfall am Mittwoch auf einer Baustelle in Feldkirch. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Feldkirch Schlauch platzt auf Baustelle – Männer schwer verletzt Bei Estricharbeiten auf einer Baustelle in Feldkirch löste sich am Mittwoch ein Schlauch unter hohem Druck. Zwei Arbeiter wurden schwer verletzt. Von André Wilding 08.10.2026, 07:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf einer Baustelle in der Küchlerstraße in Feldkirch ereignete sich am Mittwoch gegen 14.35 Uhr ein Arbeitsunfall. Zwei Arbeiter wurden dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es während Estricharbeiten im dritten Obergeschoss zu einer Verstopfung eines Schlauches. Nachdem die Pumpe abgestellt worden war, versuchten zwei Arbeiter, die Verstopfung zu beheben.

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Beim Öffnen einer Schlauchverbindung löste sich diese aufgrund des noch hohen Drucks im Schlauch. Ein Arbeiter wurde dadurch nach hinten geschleudert und stürzte kopfüber knapp drei Meter in das darunterliegende Stockwerk. Dabei erlitt er mehrere schwere Kopfverletzungen und blieb bewusstlos liegen.

In Schockraum gebracht

Gleichzeitig trat Estrich unter hohem Druck aus dem Schlauch aus und gelangte in die Augen des zweiten Arbeiters. Dieser wurde nach der Erstversorgung in die Augenambulanz gebracht und musste in weiterer Folge operiert werden.

Der am Kopf schwer verletzte Arbeiter wurde durch Rettung und Notarzt erstversorgt und anschließend mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr geborgen. Er wurde in den Schockraum des LKH Feldkirch eingeliefert.

Ermittlungen laufen

Das Arbeitsinspektorat wurde zur Unfallstelle hinzugezogen. Im Einsatz standen zudem zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Feldkirch-Stadt mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften sowie Kräfte der Polizei.

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Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Erhebungen.