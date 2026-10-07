i "Wuff's Best" ist insolvent. Ein Sanierungsverfahren läuft. Heute Keine Rettung mehr Hunde-Shop ist pleite – Zwei Millionen Euro Schulden Für Wuff's Best & Gizmo Onlinehandel+ ist endgültig Schluss. Die Firma aus Lustenau ist erneut insolvent, mindestens 38 Gläubiger sind betroffen. Von Österreich Heute 07.10.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Natürliche Produkte für das Wohlbefinden von Hunden, entwickelt mit Fachwissen und Unterstützung von Veterinären, Tierheilpraktikern und Ernährungsexperten: So beschreibt Wuff's Best auf seiner Webseite das eigene Angebot.

Auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz stellt der Online-Shop in den Mittelpunkt. Das erklärte Ziel: Hundehaltern vertrauenswürdige Produkte für ihre Vierbeiner anzubieten. Doch das Projekt ist gescheitert, für das Unternehmen aus Vorarlberg ist jetzt Schluss.

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Über das Vermögen der Wuff's Best & Gizmo Onlinehandel+ GmbH wurde am Landesgericht Feldkirch laut Alpenländischem Kreditorenverband ein Konkursverfahren eröffnet. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht vorgesehen. Die Firma soll liquidiert werden.

38 Gläubiger, 2,02 Millionen Euro

Die finanzielle Dimension ist erheblich. Laut den vorliegenden Unterlagen sind derzeit zumindest 38 Gläubiger betroffen. Insgesamt geht es um Forderungen von rund 2,02 Millionen Euro.

Zum Vermögen des Unternehmens zählen unter anderem Warenbestände und Bankguthaben. Außerdem bestehen verschiedene Forderungsansprüche. Ob und wie viel Geld daraus tatsächlich hereinkommt, muss im weiteren Verfahren geklärt werden.

Mitarbeiter sind von der aktuellen Konkurseröffnung nicht mehr betroffen. Sämtliche Dienstverhältnisse waren zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags bereits beendet. Die bisherigen Büroräume in Lustenau wurden mit 30. September zurückgegeben.

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Erste Insolvenz erst im Februar

Besonders bemerkenswert: Das Unternehmen hatte erst vor wenigen Monaten versucht, sich aus finanziellen Schwierigkeiten zu retten.

Bereits am 23. Februar 2026 wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Der damals angenommene Sanierungsplan sah vor, dass die Gläubiger insgesamt 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten.

Die erste Zahlung wäre am 16. Oktober fällig geworden. Doch so weit kommt es nicht mehr. Das Unternehmen ist erneut zahlungsunfähig und kann die Verpflichtungen aus dem Sanierungsplan nicht erfüllen.

Wichtige Umsätze fielen weg

Für die neuerliche Pleite werden mehrere Gründe genannt. Nach dem Sanierungsverfahren entwickelten sich die Geschäfte nicht wie erhofft. Die geplanten Umsätze konnten nicht erreicht werden.

Besonders der Wegfall einer wichtigen Produktgruppe für die Sommersaison soll ein Loch in die Einnahmen gerissen haben.

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Dazu kam ein weiterer Rückschlag: In einem laufenden Gerichtsverfahren scheiterte ein erwarteter Vergleich. Dadurch blieben Finanzierungsmittel aus, mit denen das Unternehmen gerechnet hatte.

Keine zweite Rettung

Die Firma wurde 2022 gegründet und hieß zunächst NAZH Trading GmbH. Seit August 2024 trat sie als Wuff's Best & Gizmo Onlinehandel+ GmbH auf. Neben Hundeartikeln gehörten auch Haushalts- und Elektronikgeräte zum Geschäft.

Einen weiteren Sanierungsversuch soll es nun nicht geben. Eine neuerliche Rettung erscheint laut den Angaben der Firma nicht mehr realistisch, eine wirtschaftliche Grundlage für die Fortführung fehlt.

Gläubiger können ihre Forderungen bis 16. November anmelden. Zur Insolvenzverwalterin wurde Manuela Schipflinger-Klocker bestellt. Die Prüfungstagsatzung ist für den 30. November angesetzt.