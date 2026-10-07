i Die Polizei stellte mehrere Schmuckgegenstände sicher. LPD Vorarlberg Zeugen gesucht Sex-Treffen eskaliert! Polizei bittet jetzt um Mithilfe Ein 28-Jähriger wurde nach einem vereinbarten Treffen mit einer Prostituierten in seiner Wohnung ausgeraubt. Die Polizei bittet um Hinweise. Von André Wilding 07.10.2026, 09:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein über eine Onlineplattform vereinbartes Treffen endete für einen 28-Jährigen in Nenzing mit einem Raubüberfall. Zwei maskierte Männer sollen ihn in seiner eigenen Wohnung mit Messern bedroht haben. Nun wurden zwei Männer und zwei Frauen festgenommen.

Der 28-Jährige hatte für die Nacht vom 4. auf den 5. September ein Treffen mit einer ihm unbekannten Prostituierten vereinbart. Die Frau erschien allerdings nicht allein an seiner Wohnadresse, sondern brachte eine weitere Frau mit.

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Maskierte Männer kommen in Wohnung

Während sich die beiden Frauen mit dem 28-Jährigen in dessen Wohnung aufhielten, kamen zwei maskierte Männer hinzu. Sie sollen den Mann mit Messern bedroht und Bargeld sowie weitere Wertgegenstände geraubt haben.

Danach flüchteten alle vier Personen vom Tatort.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten vier rumänische Staatsangehörige ausgeforscht und festgenommen werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Männer und zwei Frauen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurden alle vier in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.

Zwei Frauen unter weiterem Verdacht

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich weitere Verdachtsmomente gegen die beiden Frauen. Sie werden mit zwei weiteren Raubdelikten in Vorarlberg in Verbindung gebracht.

Die beiden sollen am Nachmittag des 12. August im Bereich Bregenz Vorkloster zwei betagte Frauen zunächst angetanzt haben. Anschließend sollen sie ihnen die Halsketten vom Hals gerissen und geraubt haben.

Polizei findet hochwertigen Schmuck

Bei den Ermittlungen zu den bisher bekannten Fällen wurden mehrere Schmuckstücke sichergestellt, darunter auch hochwertige Gegenstände.

Die Ermittler gehen davon aus, dass diese ebenfalls aus Straftaten stammen könnten, die bisher entweder nicht angezeigt oder den sichergestellten Gegenständen noch nicht zugeordnet wurden.

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Auch weitere Taten durch die Festgenommenen werden vermutet. Personen, die selbst betroffen sind oder Angaben zur Herkunft der sichergestellten Schmuckstücke machen können, sollen sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 80 melden.