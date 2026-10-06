i Die Polizei bittet nach dem Unfall um Hinweise und sucht einen Pkw-Lenker. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Lustenau Bitte um Hinweise! Polizei sucht diesen Autofahrer Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Montag in Lustenau beim Überholen einen Radfahrer. Der Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Von André Wilding 06.10.2026, 08:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem Verkehrsunfall in Lustenau sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Autofahrer. Der Lenker soll am Montagmorgen einen Radfahrer beim Überholen gestreift haben.

Der Unfall passierte gegen 6 Uhr auf der L203 im Kreuzungsbereich Schützengartenstraße und Tavernhofstraße auf der Reichshofstraße in Fahrtrichtung Engelkreisverkehr.

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Radfahrer stürzt nach Überholmanöver

Der unbekannte Pkw-Lenker überholte den Fahrradfahrer. Dabei wurde der Radfahrer an seiner linken Seite vom Fahrzeug touchiert.

Der Mann kam daraufhin zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen. Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um ein Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun Personen, die den Unfall beobachtet haben. Auch Hinweise zum Kennzeichen des Fahrzeugs oder zur Identität des Autofahrers werden gesucht.

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Wer Angaben zum Unfall machen kann, soll sich direkt bei der Polizeiinspektion Lustenau unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8144-100 melden.