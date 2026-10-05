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Die Polizei musste wandte sich nun an die Öffentlichkeit.
Die Polizei musste wandte sich nun an die Öffentlichkeit.
Getty Images (Symbolbild)
Er packte 14-Jährige am Arm

Mann nimmt vor Mädchen sexuelle Handlungen an sich vor

Eine 14-jährige Jugendliche wurde in Dornbirn Opfer einer sexuellen Belästigung. Nun sucht die Polizei nach dem Verdächtigen – so wird er beschrieben.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
05.10.2026, 16:02
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Am Montag wendet sich die Pressestelle der Landespolizeidirektion Vorarlberg mit einem Zeugenaufruf im Zusammenhang mit einer sexuellen Belästigung in Dornbirn an die Öffentlichkeit. Der entsprechende Vorfall ereignete sich bereits am 19. September 2026 kurz vor 19 Uhr im Bereich des Fitnessparcours Birkenwiese

Laut Polizei wurde ein 14-jähriges Mädchen von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. In weiterer Folge ging dieser der Jugendlichen nach und versuchte, sie am Arm zu ergreifen, was ihm jedoch nicht gelang. Anschließend entblößte sich der Mann und nahm vor der Jugendlichen sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die 14-Jährige entfernte sich daraufhin vom Ort.

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Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.

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Der unbekannte Mann wird als etwa 30 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und korpulent beschrieben. Er hatte blond-rötliche Haare, helle Augen sowie einen rötlichen, ungepflegten Schnauzer.

Die Polizei ersucht Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Birkenwiese verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes geben können, sich bei der Polizei zu melden.

mrr,Akt. 05.10.2026, 16:05, 05.10.2026, 16:02
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