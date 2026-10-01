Seniorin (84) kracht mit Auto gegen Straßenlaterne

Eine Autofahrt auf der L97 endete für eine 84-Jährige am Dienstag im Spital. Die Lenkerin war gegen 15 Uhr von Klösterle in Richtung Dalaas unterwegs, als sie bei Straßenkilometer 17 aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam.
Der Pkw geriet zunächst auf den Gehsteig und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne.
Die 84-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 8" ins LKH Feldkirch geflogen.
Weitere Personen wurden bei dem Unfall weder verletzt noch gefährdet.
Am Frontbereich des Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der ÖAMTC schleppte das beschädigte Fahrzeug ab.
Die Feuerwehr Wald am Arlberg musste zudem ausgetretene Betriebsflüssigkeiten binden und beseitigen.