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Die Rettungskräfte eilten der Frau zu Hilfe.
Die Rettungskräfte eilten der Frau zu Hilfe.
Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Wald am Arlberg

Seniorin (84) kracht mit Auto gegen Straßenlaterne

Eine 84-Jährige kam auf der L97 bei Klösterle von der Straße ab und krachte gegen eine Laterne. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.
André Wilding
Von André Wilding
01.10.2026, 07:50
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Eine Autofahrt auf der L97 endete für eine 84-Jährige am Dienstag im Spital. Die Lenkerin war gegen 15 Uhr von Klösterle in Richtung Dalaas unterwegs, als sie bei Straßenkilometer 17 aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Pkw geriet zunächst auf den Gehsteig und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne.

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Hubschrauber bringt Lenkerin ins Spital

Die 84-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 8" ins LKH Feldkirch geflogen.

Motorradfahrer bei Crash mit Sattelzug schwer verletzt

Weitere Personen wurden bei dem Unfall weder verletzt noch gefährdet.

Auto erheblich beschädigt

Am Frontbereich des Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der ÖAMTC schleppte das beschädigte Fahrzeug ab.

Pkw überschlägt sich – Autofahrer (41) verletzt

Die Feuerwehr Wald am Arlberg musste zudem ausgetretene Betriebsflüssigkeiten binden und beseitigen.

wil,01.10.2026, 07:50
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