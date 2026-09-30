i Der junge Mann ist fahrerflüchtig iStock Nach Unfall geflohen Polizei fahndet nach "korpulentem Jungen" auf E-Scooter Die Vorarlberger Polizei fahndet nach einem E-Scooter-Zusammenstoß in Lauterach nach einem fahrerflüchtigen Buben. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 18:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 11. September 2026 gegen 16.30 Uhr fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Lauterach in Richtung Fellentorstraße. In der dortigen Unterführung befindet sich ein auf dem Boden markierter Kreisverkehr.

Als die 31-Jährige in den Kreisverkehr einfuhr, näherte sich ein etwa zwölfjähriger Bub mit einem E-Scooter von der Fellentorstraße kommend.

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"Der Junge konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr geradeaus über den markierten Kreisverkehr und kollidierte mit der 31-Jährigen", heißt es im Polizeibericht. Die Frau sei beim folgenden Sturz unbestimmten Grades verletzt worden.

Der Bub habe sich zunächst kurz an der Unfallstelle aufgehalten, entfernte sich anschließend jedoch gemeinsam mit zwei Begleitern, ohne seine Daten bekannt zu geben.

Personsbeschreibung: "Er wird als etwa zwölf Jahre alt geschätzt, ca. 150 cm groß und korpulent beschrieben. Er hatte kurze blonde Haare und war mit einem größeren schwarzen E-Scooter unterwegs."

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Zeugenaufruf:

Der beteiligte Junge bzw. dessen Erziehungsberechtigte sowie die beiden Begleiter und allfällige Zeuginnen und Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterach (Tel. +43 59 133 8132) zu melden.