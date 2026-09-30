StartseiteÖsterreichVorarlberg
Der junge Mann ist fahrerflüchtig
Der junge Mann ist fahrerflüchtig
iStock
Nach Unfall geflohen

Polizei fahndet nach "korpulentem Jungen" auf E-Scooter

Die Vorarlberger Polizei fahndet nach einem E-Scooter-Zusammenstoß in Lauterach nach einem fahrerflüchtigen Buben.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
30.09.2026, 18:32
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am 11. September 2026 gegen 16.30 Uhr fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Lauterach in Richtung Fellentorstraße. In der dortigen Unterführung befindet sich ein auf dem Boden markierter Kreisverkehr.

Als die 31-Jährige in den Kreisverkehr einfuhr, näherte sich ein etwa zwölfjähriger Bub mit einem E-Scooter von der Fellentorstraße kommend.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Der Junge konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr geradeaus über den markierten Kreisverkehr und kollidierte mit der 31-Jährigen", heißt es im Polizeibericht. Die Frau sei beim folgenden Sturz unbestimmten Grades verletzt worden.

"Hilf ihm!" – Zeuge schrie E-Scooter-Lenker (14) an

Der Bub habe sich zunächst kurz an der Unfallstelle aufgehalten, entfernte sich anschließend jedoch gemeinsam mit zwei Begleitern, ohne seine Daten bekannt zu geben.

Personsbeschreibung: "Er wird als etwa zwölf Jahre alt geschätzt, ca. 150 cm groß und korpulent beschrieben. Er hatte kurze blonde Haare und war mit einem größeren schwarzen E-Scooter unterwegs."

Scooter-Lenker (14) gesteht – "Angst vor Konsequenzen"

Zeugenaufruf:

Der beteiligte Junge bzw. dessen Erziehungsberechtigte sowie die beiden Begleiter und allfällige Zeuginnen und Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterach (Tel. +43 59 133 8132) zu melden.

red,30.09.2026, 18:32
Mehr zum Thema
E-ScooterFahrerfluchtVerkehrsunfallUnfall

Weiterlesen

Weitere Storys
PolizeiFahndungJugendliche
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote