i A hardworking gardener is carefully tending to various plants in a beautifully arranged garden under a clear sky. The setting is vibrant and lush. iStock Sieben Gläubiger betroffen Nächste Pleite: Garten-Firma nach 1,5 Jahren insolvent Die Reisegger Gartengestaltung ist insolvent. Gegen das noch junge Unternehmen wurde ein Konkursverfahren eröffnet, sieben Gläubiger sind betroffen. Von Österreich Heute 28.09.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Reisegger Gartengestaltung e.U. ist insolvent. Das Unternehmen von Inhaber Calvin Reisegger wurde erst im April 2025 ins Firmenbuch eingetragen.

Nun wurde über das Vermögen der Firma auf Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

28.500 Euro Verbindlichkeiten

Nach den derzeit vorliegenden Unterlagen sind sieben Gläubiger betroffen. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf rund 28.500 Euro.

Wie es zu den finanziellen Schwierigkeiten gekommen ist, steht noch nicht fest. Offen ist außerdem, ob und wie viele Dienstnehmer bei der Garten-Firma beschäftigt sind.

Vermögen wird jetzt geprüft

Im nächsten Schritt muss festgestellt werden, welche Vermögenswerte vorhanden sind und welchen Wert diese haben. Auch mögliche offene Forderungen des Unternehmens werden darauf geprüft, ob sie noch eingebracht werden können.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Anträge auf Entschuldung wurden bisher nicht eingebracht. Ob solche noch geplant sind, soll sich im weiteren Verlauf des Verfahrens zeigen.

Sollte kein entsprechender Antrag gestellt werden, müsste vorhandenes Vermögen verwertet werden. Ob am Ende Geld an die Gläubiger ausgeschüttet werden kann, lässt sich derzeit nicht beurteilen.

Die Bilder des Tages i ?

Gläubiger haben bis 2. November Zeit

Das Konkursverfahren wurde am 28. September eröffnet. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 2. November 2026 anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 16. November statt.