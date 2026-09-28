Nächste Pleite: Garten-Firma nach 1,5 Jahren insolvent

Die Reisegger Gartengestaltung e.U. ist insolvent. Das Unternehmen von Inhaber Calvin Reisegger wurde erst im April 2025 ins Firmenbuch eingetragen.
Nun wurde über das Vermögen der Firma auf Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit.
Nach den derzeit vorliegenden Unterlagen sind sieben Gläubiger betroffen. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf rund 28.500 Euro.
Wie es zu den finanziellen Schwierigkeiten gekommen ist, steht noch nicht fest. Offen ist außerdem, ob und wie viele Dienstnehmer bei der Garten-Firma beschäftigt sind.
Im nächsten Schritt muss festgestellt werden, welche Vermögenswerte vorhanden sind und welchen Wert diese haben. Auch mögliche offene Forderungen des Unternehmens werden darauf geprüft, ob sie noch eingebracht werden können.
Anträge auf Entschuldung wurden bisher nicht eingebracht. Ob solche noch geplant sind, soll sich im weiteren Verlauf des Verfahrens zeigen.
Sollte kein entsprechender Antrag gestellt werden, müsste vorhandenes Vermögen verwertet werden. Ob am Ende Geld an die Gläubiger ausgeschüttet werden kann, lässt sich derzeit nicht beurteilen.
Das Konkursverfahren wurde am 28. September eröffnet. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 2. November 2026 anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 16. November statt.