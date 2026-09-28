"Köpfler" in seichtes Wasser – Bursch (17) verletzt

Von einem folgenschweren Badeunfall in Fußach berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Vorarlberg am Montag. Demzufolge befand sich am späten Sonntagnachmittag ein 17-Jähriger zusammen mit mehreren anderen Personen auf einem Motorboot auf dem Bodensee.
Das Motorboot ankerte im seichten Gewässer. Der Jugendliche machte einen Kopfsprung von der am Heck des geankerten Motorbootes befindlichen Badeplattform in das seichte Gewässer des Bodensees und verletzte sich dabei unbestimmten Grades an der Wirbelsäule.
Der Verletzte wurde folglich an Land gebracht und dort von Rettungskräften und Notarzt versorgt. Anschließend wurde der Jugendliche mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Kempten geflogen.