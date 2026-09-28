i Der Verletzte wurde am Ufer notärztlich versorgt. Symbolbild. iStock Drama am Bodensee "Köpfler" in seichtes Wasser – Bursch (17) verletzt Am Sonntag ist ein 17-Jähriger aus einem Boot in den Bodensee gesprungen. Weil es dort seicht war, erlitt er Verletzungen an der Wirbelsäule. Von Michael Rauhofer-Redl 28.09.2026, 10:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einem folgenschweren Badeunfall in Fußach berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Vorarlberg am Montag. Demzufolge befand sich am späten Sonntagnachmittag ein 17-Jähriger zusammen mit mehreren anderen Personen auf einem Motorboot auf dem Bodensee.

Jugendlicher machte "Köpfler" in Bodensee

Das Motorboot ankerte im seichten Gewässer. Der Jugendliche machte einen Kopfsprung von der am Heck des geankerten Motorbootes befindlichen Badeplattform in das seichte Gewässer des Bodensees und verletzte sich dabei unbestimmten Grades an der Wirbelsäule.

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Der Verletzte wurde folglich an Land gebracht und dort von Rettungskräften und Notarzt versorgt. Anschließend wurde der Jugendliche mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Kempten geflogen.