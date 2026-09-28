i Die Polizei konnte die Tatverdächtigen an Ort und Stelle aufgreifen. istock 16-Jähriger in Haft Trio bricht in Schule ein – 2 Burschen sind erst 13 In der Nacht auf Sonntag sind drei Jugendliche in die Räumlichkeiten einer Schule in Dornbirn eingebrochen. Ein 16-Jähriger ist in Haft. Von Michael Rauhofer-Redl 28.09.2026, 08:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einem Einbruch in die Volksschule in Dornbirn in der Nacht auf Sonntag berichtet nun die Pressestelle der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Kurz nach 2.00 Uhr verschafften sich drei Burschen unbefugt Zutritt zur Volksschule Markt in Dornbirn. Bei ihnen handelt es sich Polizeiangaben zufolge um zwei 13-Jährige und einen 16-Jährigen.

Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und brachen dabei Schränke auf. Um in ein Klassenzimmer zu gelangen, schlugen sie eine Zwischentür aus Glas mittels eines Feuerlöschers sowie zweier Stühle ein.

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16-Jähriger in Haft

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Einbruch und verständigte umgehend die Polizei. Eingetroffene Einsatzkräfte konnten die drei Tatverdächtigen noch im bzw. unmittelbar vor dem Objekt anhalten.

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Die beiden strafunmündigen 13-Jährigen wurden nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 16-Jährige wurde festgenommen und am späten Sonntagabend über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Gegen ihn laufen weiterführende Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten.