i Symbolfoto iStock Konkurs Detektiv-Büro für Ehebruch und Betrug ist insolvent Von Ehebruch-Ermittlungen bis Personenschutz: Die Berufsdetektei und Sicherheitsdienst MARENT ist insolvent. Ein Gläubiger beantragte den Konkurs. Von Österreich Heute 28.09.2026, 15:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Detektei, die unter anderem bei Verdacht auf Ehebruch, Versicherungs- und Wirtschaftsbetrug ermittelt, ist insolvent. Über das Vermögen der Berufsdetektei und Sicherheitsdienst MARENT e. U. von Inhaber Uwe Marent wurde am 28. September ein Konkursverfahren eröffnet.

Das Unternehmen ist im Sicherheitsgewerbe tätig und bietet neben klassischen Detektivarbeiten auch Begleit- und Personenschutz an. Dieser richtet sich laut eigener Webseite unter anderem an Personen aus Wirtschaft und Politik sowie an Menschen, gegen die Drohungen vorliegen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch Schutz vor Bombendrohungen angeboten

Das Angebot der Detektei geht noch weiter. Für Betriebe werden Sicherheitskonzepte unter anderem zu Falschgeld, Kreditkartenbetrug und Dokumentenmissbrauch sowie zum Verhalten bei Krisen- oder Bombendrohungen angeboten.

Für den Personenschutz verweist das Unternehmen auf speziell ausgebildete Mitarbeiter. Genannt werden unter anderem Kenntnisse in Schieß- und Kampfsporttechniken, Einsatztaktik, Erster Hilfe sowie ABC- und Sprengstoffkunde.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Gläubiger beantragte Konkurs

Nun beschäftigt sich das Landesgericht Feldkirch mit der finanziellen Situation des Unternehmens. Die Eröffnung des Konkursverfahrens erfolgte laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) auf Antrag eines Gläubigers.

Warum die Detektei in die Insolvenz geriet und wie es um ihr Vermögen steht, ist derzeit noch nicht geklärt. Diese Fragen sollen erst im Zuge des Insolvenzverfahrens untersucht werden.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Zukunft der Detektei noch offen

Ob das Unternehmen weitergeführt werden soll, steht ebenfalls noch nicht fest. Offen ist zudem, ob eine Entschuldung über einen Sanierungsplan angestrebt wird.

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Mag. Stefan Aberer bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 2. November 2026 anmelden. Die Prüfungstagsatzung ist für den 16. November angesetzt.