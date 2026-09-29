Citytunnel Bregenz nach schwerem Crash gesperrt

Im Bereich des Citytunnels Bregenz kam es am Montag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftwagenzug.
Eine 51-jährige Pkw-Lenkerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Kraftwagenzug, der von einem 32-jährigen Mann gelenkt wurde.
Durch die Kollision wurde der Tank des Lkw beschädigt, wodurch rund 750 Liter Diesel austraten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Der Kraftwagenzug wurde durch ein Spezialunternehmen, der Pkw durch einen Abschleppdienst geborgen. Beide Lenker blieben unverletzt. Die durchgeführten Alkovortests verliefen bei beiden Lenkern negativ.
Der Citytunnel Bregenz musste aufgrund des Unfalles und der erforderlichen Reinigungsarbeiten von 16:30 Uhr bis 21:15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Die Polizei richtete großräumige Straßensperren ein.
Die Feuerwehr Vorkloster band den ausgelaufenen Diesel mit rund 3.000 kg Bindemittel. Für die abschließende Reinigung der Fahrbahn wurde zusätzlich eine Kehrmaschine einer Privatfirma eingesetzt.