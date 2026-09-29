i Der Citytunnel Bregenz wurde vollständig gesperrt. Google Maps (Screenshot) Kollision mit Lkw Citytunnel Bregenz nach schwerem Crash gesperrt Im Citytunnel Bregenz kollidierte eine Autofahrerin mit einem entgegenkommenden Lkw. Rund 750 Liter Diesel traten aus, der Tunnel wurde gesperrt. Von André Wilding 29.09.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Bereich des Citytunnels Bregenz kam es am Montag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftwagenzug.

Eine 51-jährige Pkw-Lenkerin geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Kraftwagenzug, der von einem 32-jährigen Mann gelenkt wurde.

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750 Liter Diesel ausgetreten

Durch die Kollision wurde der Tank des Lkw beschädigt, wodurch rund 750 Liter Diesel austraten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der Kraftwagenzug wurde durch ein Spezialunternehmen, der Pkw durch einen Abschleppdienst geborgen. Beide Lenker blieben unverletzt. Die durchgeführten Alkovortests verliefen bei beiden Lenkern negativ.

Citytunnel Bregenz gesperrt

Der Citytunnel Bregenz musste aufgrund des Unfalles und der erforderlichen Reinigungsarbeiten von 16:30 Uhr bis 21:15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Die Polizei richtete großräumige Straßensperren ein.

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Die Feuerwehr Vorkloster band den ausgelaufenen Diesel mit rund 3.000 kg Bindemittel. Für die abschließende Reinigung der Fahrbahn wurde zusätzlich eine Kehrmaschine einer Privatfirma eingesetzt.