i Der Bürgermeister muss sich vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Bild: Wikipedia/Böhringer Friedrich Hohe Schulden Firma hinter "Hygiene-Slip" schlittert in Konkurs Die INNO-Tex GmbH wollte das Projekt "Hygiene-Slip 100% Natur" umsetzen. Nun ist die Firma insolvent und hat rund 57.000 Euro Schulden. Von Österreich Heute 28.09.2026, 19:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die INNO-Tex GmbH wurde für die Entwicklung und Umsetzung des Projekts "Hygiene-Slip 100% Natur" gegründet. Doch daraus wird nun nichts mehr: Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Montag, dem 28. September, am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) auf rund 57.000 Euro. Betroffen sind sieben Gläubiger, Dienstnehmer gibt es keine.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Finanzierung für Projekt platzte

Das Geschäftsmodell rund um den "Hygiene-Slip 100% Natur" sollte mit Förderungen, Bankfinanzierungen, Eigenmitteln und Geldern von Investoren umgesetzt werden.

Doch genau bei der Finanzierung kam es zum entscheidenden Problem. Laut Schuldnerin stehen weitere Finanzierungs- und Investitionsmittel, mit denen bisher gerechnet worden war, nun doch nicht zur Verfügung.

Betrieb schon im März eingestellt

Die Folgen hatten sich bereits vor Monaten gezeigt. Der operative Betrieb wurde laut den vorliegenden Angaben schon im März eingestellt. Eine positive Fortbestehensprognose sei nicht mehr darstellbar.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Derzeit wurde auch kein Antrag auf Entschuldung eingebracht. Wie es mit dem Unternehmen weitergeht, ist damit noch offen.

Die Bilder des Tages i ?

Gläubiger haben bis 9. November Zeit

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Mag. Lukas Pfefferkorn bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 9. November 2026 anmelden. Die Prüfungstagsatzung ist für den 23. November angesetzt.