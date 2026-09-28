Firma hinter "Hygiene-Slip" schlittert in Konkurs

Die INNO-Tex GmbH wurde für die Entwicklung und Umsetzung des Projekts "Hygiene-Slip 100% Natur" gegründet. Doch daraus wird nun nichts mehr: Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Montag, dem 28. September, am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet.
Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) auf rund 57.000 Euro. Betroffen sind sieben Gläubiger, Dienstnehmer gibt es keine.
Das Geschäftsmodell rund um den "Hygiene-Slip 100% Natur" sollte mit Förderungen, Bankfinanzierungen, Eigenmitteln und Geldern von Investoren umgesetzt werden.
Doch genau bei der Finanzierung kam es zum entscheidenden Problem. Laut Schuldnerin stehen weitere Finanzierungs- und Investitionsmittel, mit denen bisher gerechnet worden war, nun doch nicht zur Verfügung.
Die Folgen hatten sich bereits vor Monaten gezeigt. Der operative Betrieb wurde laut den vorliegenden Angaben schon im März eingestellt. Eine positive Fortbestehensprognose sei nicht mehr darstellbar.
Derzeit wurde auch kein Antrag auf Entschuldung eingebracht. Wie es mit dem Unternehmen weitergeht, ist damit noch offen.
Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Mag. Lukas Pfefferkorn bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 9. November 2026 anmelden. Die Prüfungstagsatzung ist für den 23. November angesetzt.