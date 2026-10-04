i An der Suche waren auch Einsatzkräfte der Bergrettung beteiligt. Symbolbild. iStock Stundenlange Suche Große Suchaktion: Mann (87) unter Baumstamm gerettet Eine Familie machte sich am Samstag große Sorgen um einen 87-jährigen Mann. Nach stundenlanger Suche konnte dieser lebend gerettet werden. Von Michael Rauhofer-Redl 04.10.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein vermisster 87-Jähriger sorgte am Samstagabend in Ludesch (Bezirk Bludenz) für eine großangelegte Suchaktion. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntag mitteilt, nahm diese ein gutes Ende.

Ein als vermisst gemeldeter Mann konnte verletzt, aber lebend geborgen werden.

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Der 87-jährige Mann aus Ludesch hatte am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr das Wohnhaus verlassen, um Holzarbeiten durchzuführen. Als der Mann bis zum Abend nicht nach Hause zurückkehrte, verständigte die besorgte Familie gegen 20:07 Uhr die Polizei, da sie von einem Unfall ausging.

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Weitläufiges Suchgebiet

Aufgrund des weitläufigen Suchgebietes wurde umgehend eine umfassende Suchaktion eingeleitet. Gegen 23:00 Uhr führte ein Hinweis zum Erfolg: Der Vermisste konnte im Bereich Schella in Richtung Frohe Aussicht ausfindig gemacht werden. Der 87-Jährige war zwar ansprechbar, befand sich jedoch in einer hilflosen Lage und war unter einem Baumstamm eingeklemmt.

Diese Kräfte standen im Einsatz Feuerwehr Ludesch – 27 Einsatzkräfte

Bergrettungen Raggal und Nenzing – 18 Einsatzkräfte (darunter eine Notärztin)

Rettungsdienst mit einem RTW

Bundespolizei – Fünf Beamtinnen und Beamte mit drei Fahrzeugen sowie einer Polizeidrohne.

Nach der Bergung durch die Rettungskräfte wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades durch den Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.