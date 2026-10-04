Große Suchaktion: Mann (87) unter Baumstamm gerettet

Ein vermisster 87-Jähriger sorgte am Samstagabend in Ludesch (Bezirk Bludenz) für eine großangelegte Suchaktion. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntag mitteilt, nahm diese ein gutes Ende.
Ein als vermisst gemeldeter Mann konnte verletzt, aber lebend geborgen werden.
Der 87-jährige Mann aus Ludesch hatte am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr das Wohnhaus verlassen, um Holzarbeiten durchzuführen. Als der Mann bis zum Abend nicht nach Hause zurückkehrte, verständigte die besorgte Familie gegen 20:07 Uhr die Polizei, da sie von einem Unfall ausging.
Aufgrund des weitläufigen Suchgebietes wurde umgehend eine umfassende Suchaktion eingeleitet. Gegen 23:00 Uhr führte ein Hinweis zum Erfolg: Der Vermisste konnte im Bereich Schella in Richtung Frohe Aussicht ausfindig gemacht werden. Der 87-Jährige war zwar ansprechbar, befand sich jedoch in einer hilflosen Lage und war unter einem Baumstamm eingeklemmt.
Nach der Bergung durch die Rettungskräfte wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades durch den Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.