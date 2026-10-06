i Die Polizei hat mehrere Personen festgenommen. Getty Images (Symbolbild) Raub in Nenzing Maskierte überfallen Mann (28) bei Sex-Treffen Ein 28-Jähriger wurde nach einem vereinbarten Treffen mit einer Prostituierten in seiner Wohnung in Nenzing mit Messern bedroht und ausgeraubt. Von André Wilding 06.10.2026, 10:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Nenzing kam es in der Nacht auf Montag zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 28-jährigen Mannes. Das Opfer vereinbarte über eine Onlineplattform ein Treffen mit einer ihm unbekannten Prostituierten. Diese erschien in weiterer Folge in Begleitung einer weiteren Frau an der Wohnadresse des Mannes.

Während sich die drei Personen in der Wohnung des 28-Jährigen aufhielten, betraten zwei maskierte Männer ebenfalls die Wohnung, bedrohten das Opfer in weiterer Folge mit Messern und raubten Bargeld sowie weitere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten alle vier Personen vom Tatort.

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Vier Rumänen festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen durch das LKA Vorarlberg in Kooperation mit der Polizeiinspektion Nenzing konnten vier rumänische Staatsangehörige, zwei Männer und zwei Frauen, ausgeforscht und festgenommen werden. Die vier Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse konnten die zwei weiblichen Tatverdächtigen außerdem mit zwei weiteren Raubdelikten in Vorarlberg in Verbindung gebracht werden. Diese stehen im Verdacht am 12. August zwei betagte Frauen im Bereich Bregenz Vorkloster zuerst angetanzt und schließlich deren Halsketten geraubt zu haben, indem sie ihnen die Kette vom Hals rissen.

Polizei bittet um Hinweise

Bei den Ermittlungen zu den bislang bekannten Taten wurden mehrere, teils hochwertige Schmuckgegenstände sichergestellt. Es ist aus Sicht des LKA Vorarlberg davon auszugehen, dass diese Wertgegenstände ebenfalls aus Straftaten stammen, die bislang noch nicht zur Anzeige gebracht bzw. nicht zugeordnet werden konnten.

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Das LKA Vorarlberg geht davon aus, dass es zu weiteren Taten durch die Festgenommenen kam. Betroffene Personen sowie Personen, die Angaben zur Herkunft der abgebildeten Schmuckgegenstände machen können, werden ersucht, sich mit dem LKA Vorarlberg unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 80 3333 in Verbindung zu setzen.