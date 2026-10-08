i Die Schüler wollen wieder gratis parken dürfen. Google Maps (Screenshot) 6,30 Euro pro Tag Posse um Parkgebühr in Dornbirn – Schüler sind sauer In Dornbirn gehen zahlreiche Schüler auf die Barrikaden. Grund ist eine Parkplatzgebühr. Die Stadt zeigt wenig Verständnis. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 15:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die seit bereits einem Monat eingeführte Gebühr auf dem Parkplatz bei der Dornbirner Birkenwiese sorgt für Unmut. Der Grund: Bisher haben dort Schüler der HTL und des Sportgymnasiums ihre Autos gratis abgestellt. Die 6,30 Euro pro Tag wollen die Jugendlichen nicht zahlen.

Laut einem Bericht von "ORF Vorarlberg" schätzen die Schülervertreter, dass etwa ein Drittel der rund 1.400 Schüler der beiden Bildungseinrichtungen dort regelmäßig parken würden. Gerade für Schüler aus dem Bregenzerwald oder dem Montafon wäre eine Anreise per Öffis nicht möglich.

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Da sich viele Jugendliche die tägliche Parkgebühr auch nicht leisten können, habe man nun eine Petition ins Leben gerufen. Ziel sei, dass die Parkplätze wieder gratis werden. Bisher hätten sich der Kampagne knapp 160 Personen angeschlossen.

Stadt gegen Ermäßigung

In der Stadtpolitik stößt man damit allerdings auf taube Ohren. Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ) würde sich zwar über das politische Engagement der Schüler freuen, aber ein Ende der Parkgebühr oder Ermäßigungen für die betroffenen Jugendlichen könne er sich nicht vorstellen.

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Der Stadtchef betonte, dass die Entscheidung zur Parkplatzbewirtschaftung der Birkenwiese bereits vor Jahren gefallen sei. Zudem wolle er die Schüler zum Umdenken bewegen. Aus seiner Sicht wären Zug und Bahn "viel spannender und interessanter". Die Jugendlichen sollten diese nach Möglichkeit auch nutzen. Zudem würde der Bus direkt vor der Schule halten. Auch der Bahnhof sei nur wenige Geh-Minuten entfernt.