i Wiegensee am Gaschurn im Montafon. iStock / Getty Images / AlbyDeTweede Schon Zustieg war schwierig Was Taucher in Bergseen finden, macht alle fassungslos Kaltes Wasser und schlechte Sicht erschwerten den Einsatz im Montafon. Trotzdem tauchten Helfer in den Bergseen ab – und fanden Bedenkliches. Von Newsdesk Heute 12.10.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skibrillen, Plastikflaschen und sogar Tafeln von Skipisten: Bei einer Müllaktion im Montafon haben 20 Taucherinnen und Taucher am Wochenende rund 25 Kilogramm Abfall aus zwei Bergseen geholt, berichtet der ORF Vorarlberg. Die Fundstücke zeigen, was sich über längere Zeit am Seegrund ansammeln kann – und wie achtlos Menschen Müll entsorgen.

Die Freiwilligen waren im Schwarzsee und im Herzsee im Einsatz. Neben Getränkedosen und Plastikflaschen fanden sie auch Angelschnüre, Angelausrüstung und Skibrillen. Besonders ungewöhnlich waren Tafeln, die offenbar von Skipisten stammten. Insgesamt kamen rund 25 Kilogramm Müll zusammen.

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Schon der Zustieg war schwierig

Die Aktion stellte die Beteiligten bereits vor dem eigentlichen Tauchgang vor Herausforderungen. Vor allem der Weg zum Herzsee erwies sich als schwierig. Ein Teil des Gepäcks musste mit einem Quad transportiert werden. Die restliche Tauchausrüstung trugen die Helfer vom Equipment-Lager beim Skitunnel zu Fuß hinauf.

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Unter Wasser erschwerten das kalte Wasser und aufgewirbelter Schlamm die Arbeit. Dadurch war die Sicht stark eingeschränkt, was das Auffinden und Bergen der Abfälle zusätzlich erschwerte.

Trotz der schwierigen Bedingungen überwog bei den Beteiligten der PADI AWARE Foundation die Freude darüber, gemeinsam einen Beitrag zum Schutz der Natur geleistet zu haben. Mit der Aktion wurden die beiden Bergseen von Abfällen befreit, die sich dort im Laufe der Zeit angesammelt hatten.