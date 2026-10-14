i Symbolfoto istock Insolvenzwelle Skilift-Firma ist pleite! Jetzt wurde Konkurs eröffnet Nächste Insolvenz in Vorarlberg! Über die Egger Liftgesellschaft wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Wie hoch die Schulden sind, ist noch unklar. Von Österreich Heute 14.10.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Firmenpleite trifft Vorarlberg! Die Egger Liftgesellschaft mbH mit Sitz in Egg im Bregenzerwald ist insolvent. Jetzt wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren über das Unternehmen eröffnet. Bereits zuvor war eine eng verbundene Gesellschaft in die Pleite geschlittert.

Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und ist im Bereich der Personenbeförderung mit Seilbahnen und Skiliften tätig. Zuletzt fungierte die Gesellschaft allerdings hauptsächlich als persönlich haftende Gesellschafterin der Egger Liftgesellschaft mbH & Co KG, über die ebenfalls bereits ein Konkursverfahren eröffnet worden war.

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Frühere Pleite zieht weitere Firma mit

Die Verbindung zwischen den beiden Gesellschaften spielt bei der neuerlichen Insolvenz eine wesentliche Rolle. Als unbeschränkt haftende Gesellschafterin muss die Egger Liftgesellschaft mbH auch für entsprechende Verbindlichkeiten der bereits insolventen Gesellschaft einstehen.

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Das Landesgericht Feldkirch eröffnete das Konkursverfahren aufgrund offener Verbindlichkeiten und festgestellter Zahlungsunfähigkeit.

Kaum Vermögen vorhanden

Wie groß das finanzielle Ausmaß der Pleite tatsächlich ist, steht derzeit nicht fest. Weder die genaue Zahl der betroffenen Gläubiger noch die Gesamthöhe der Schulden ist bisher bekannt.

Fest steht allerdings: Laut den vorgelegten Unterlagen verfügt die Gesellschaft über kein wesentliches eigenes Vermögen, das verwertet werden könnte.

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Der Insolvenzverwalter muss nun die wirtschaftliche Lage und die Hintergründe der Zahlungsunfähigkeit genauer untersuchen.

Wie geht es jetzt weiter?

Für Gläubiger ist nun vor allem ein Termin wichtig: Bis zum 30. November 2026 können Forderungen angemeldet werden. Die Prüfungstagsatzung ist für den 14. Dezember 2026 angesetzt.

Ob und welche Auswirkungen das Konkursverfahren auf den Betrieb der Skilifte hat, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.