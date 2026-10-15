i Der Vater muss sich vor Gericht verantworten (Symbolbild). Worawee Meepian Opfer sagten nichts Vater ohrfeigte Töchter – vor Gericht schweigen alle Zwei Töchter beschuldigten ihren Vater, sie jahrelang geschlagen zu haben. Vor Gericht wollte keiner aussagen. Der 53-Jährige wurde freigesprochen. Von Österreich Heute 15.10.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind schwere Vorwürfe, die zwei junge Frauen gegen ihren eigenen Vater erhoben haben. Jahrelang soll der vierfache Familienvater seine Töchter geschlagen und eine von ihnen auch bedroht haben.

Die beiden gingen zur Polizei und zeigten ihn an. Doch als der Fall vor dem Landesgericht Feldkirch landete, kam alles anders: Keine der vier geladenen Zeuginnen wollte aussagen.

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Töchter sollen jahrelang geschlagen worden sein

Der 53-jährige türkische Staatsbürger aus der Kummenbergregion musste sich wegen des Vorwurfs der fortgesetzten Gewaltausübung verantworten. Der Mann hat vier Kinder im Alter zwischen sieben und 23 Jahren. Laut Anklage soll er seine zweitjüngste Tochter von Februar 2022 bis August 2026 regelmäßig geohrfeigt haben. Die Schläge sollen teilweise Rötungen und Blutergüsse hinterlassen haben.

Auch seine drittjüngste Tochter soll über Jahre hinweg Gewalt erlebt haben. Zwischen 2020 und August 2026 soll ihr Vater sie immer wieder geohrfeigt und ihr weitere Schläge angedroht haben. Beide Mädchen waren in den betreffenden Zeiträumen zumindest zeitweise noch minderjährig.

Vor Gericht schweigt die ganze Familie

Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Zu den konkreten Vorwürfen wollte er sich nicht näher äußern. Damit wären die Aussagen seiner Töchter besonders wichtig gewesen. Doch die beiden jungen Frauen machten vor Gericht von ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch, nicht gegen ihren Vater aussagen zu müssen. Auch die älteste Tochter und die Ehefrau des Angeklagten verweigerten die Aussage. Damit schwiegen alle vier geladenen Zeuginnen.

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Warum die Polizei-Aussagen nicht zählten

Für das Gericht hatte das entscheidende Folgen. Denn obwohl die beiden Töchter ihren Vater zuvor bei der Polizei schwer belastet hatten, durften ihre damaligen Aussagen im Prozess nicht als Beweismittel verwendet werden.

Der Grund: Nach der Strafprozessordnung müssen Angehörige grundsätzlich nicht gegen einen Beschuldigten aussagen. Dieses Recht gilt auch dann, wenn sie zuvor bereits bei der Polizei Angaben gemacht haben. So fehlten dem Gericht die entscheidenden Zeugenaussagen. Weitere verwertbare Beweise, die für eine Verurteilung ausgereicht hätten, lagen nicht vor.

Richter spricht Vater rechtskräftig frei

Richter Alexander Wehinger sprach den 53-Jährigen deshalb vom Vorwurf der fortgesetzten Gewaltausübung frei. Der Freispruch ist rechtskräftig.