i Warme Früchte, knusprige Streusel und süße Toppings: Der Eis-Greissler bringt mit "Krumble" einen internationalen Dessert-Trend nach Österreich. The Guardians_Yasemin Gezgin Viraler "Crumble" Eis-Greissler setzt jetzt auf heißen Streetfood-Hype Statt Eis gibt’s heiße Früchte und knusprige Streusel: Der Eis-Greissler bringt den viralen Crumble-Trend aus New York und London nach Wien. Von Christine Scharfetter 23.10.2026, 10:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eistüten gegen warme Becher: Der Eis-Greissler denkt auch im Winter nicht ans Zusperren. Andrea und Georg Blochberger holen mit "Krumble by Eis-Greissler" einen internationalen Food-Trend nach Österreich. Ab 24. Oktober werden drei Wiener Standorte zu Pop-up-Stores für das süße Soulfood. Geöffnet bleiben sie bis Ende Februar 2027.

Die Idee dahinter: warme Früchte, knusprig gebackene Streusel und cremige Vanillesauce, verfeinert mit ausgefallenen Toppings. Serviert wird das Ganze im Becher – und soll damit auch in der kalten Jahreszeit für Genussmomente sorgen.

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Von der Kriegsration zum Social-Media-Hit

Seinen Ursprung hat der Crumble in Großbritannien. Während des Zweiten Weltkriegs waren Mehl, Butter und Zucker knapp. Für aufwendige Torten fehlten die Zutaten, also bedeckten britische Haushalte saisonales Obst kurzerhand mit einer einfachen Streuselschicht und backten es im Rohr.

Aus dem pragmatischen Not-Rezept ist längst ein internationaler Trend geworden. In Städten wie New York und London sorgt das warme Dessert für Begeisterung – nun soll der Hype auch hierzulande ankommen. Der Eis-Greissler setzt dabei auf österreichische Zutaten und eine moderne Streetfood-Variante.

Von Apfel bis Crème brûlée

Beim Geschmack gilt das Baukastenprinzip: Als Basis stehen Apfel, Zwetschkenröster, Marille oder Waldbeere zur Auswahl. Darüber kommen helle oder dunkle Streusel und Vanillesauce aus der Milch hofeigener Kühe.

Bei den Toppings wird es besonders süß: Crème brûlée, flambiertes Baiser, bunte Streusel, Haselnusskrokant oder ein salziger Nussmix sollen für den individuellen Geschmack sorgen.

„Genuss ist keine Frage der Außentemperatur, sondern der richtigen Zutaten.“

"Genuss ist keine Frage der Außentemperatur, sondern der richtigen Zutaten", erklären Andrea und Georg Blochberger. Als sie gesehen hätten, welche Begeisterung heißer Crumble international auslöse, sei für sie klar gewesen: "Das müssen wir nach Österreich holen, aber auf unsere eigene, bodenständige Art."

30 Arbeitsplätze und 7 Standorte in 5 Städten

Hinter dem süßen Neustart steckt auch ein unternehmerischer Kraftakt. Mit der Marke "Krumble by Eis-Greissler" sei in kurzer Zeit ein Unternehmen mit bis zu 30 Arbeitsplätzen entstanden.

In Wien starten die Pop-ups am 24. Oktober in der Rotenturmstraße 14, der Neubaugasse 9 und der Schottengasse 7. Darüber hinaus soll Krumble auch in Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt erhältlich sein.