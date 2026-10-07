i In Deutschland öffnen die ersten Weihnachtsmärkte bereits Mitte Oktober, in Österreich geht es am 6. November los. winterdorf-bayreuth.de Weihnachts-Wahnsinn Am 15. Oktober! Hier öffnet der erste Weihnachtsmarkt In Deutschland fließt schon Mitte Oktober der Glühwein - und auch in Österreich startet die Weihnachtsmarkt-Saison heuer bereits Anfang November. Von Heute Life 07.10.2026, 13:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum hat der Herbst begonnen, da stehen schon die ersten Punschstände bereit: In Deutschland öffnen bereits Mitte Oktober die ersten Weihnachtsmärkte. Doch auch Österreich lässt sich heuer nicht lange bitten. Los geht es bereits Anfang November – und damit deutlich vor dem Advent.

Am 15. Oktober geht's los

In Bayern geht es besonders früh los. Am 15. Oktober öffnet in Bayreuth das sogenannte Winterdorf beim Alten Schloss. Bis Silvester gibt es dort Glühwein, gebrannte Mandeln, Crêpes und herzhafte Schmankerln. Dazu kommen Live-Musik, DJs und Veranstaltungen.

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Am selben Tag startet rund um das Schloss Laubach in Hessen der "Winterzauber". Der Markt läuft allerdings nur an zwei Oktober-Wochenenden. Weitere deutsche Wintermärkte folgen ebenfalls noch im Oktober. In Cottbus geht es am 23. Oktober los, Hannover folgt am 28., Magdeburg am 30. und Hamburg am 31. Oktober.

Österreich heuer früher dran

Die ersten österreichischen Weihnachtsmärkte öffnen am 6. November 2026 in Wien. Sowohl der Weihnachtsmarkt am Stephansplatz als auch der Weihnachtsmarkt vorm Schloss Schönbrunn starten an diesem Freitag. Während der Markt am Stephansplatz bis 26. Dezember läuft, bleibt Schönbrunn sogar bis 6. Jänner 2027 geöffnet.

Nur wenige Tage später wird es in der Bundeshauptstadt noch voller: Am 12. November startet der Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten. Am 13. November folgen unter anderem der große Christkindlmarkt am Rathausplatz, der Markt Am Hof und weitere Wiener Adventmärkte.

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Salzburg zieht Mitte November nach

Auch Salzburg lässt nicht lange auf sich warten. Rund um den Dom und die Residenz, am Mirabellplatz und bei Schloss Hellbrunn beginnt die Saison am 19. November 2026. Der Hellbrunner Adventzauber feiert heuer sogar sein 25-jähriges Bestehen. Bis 24. Dezember verwandelt sich das Areal rund um das Schloss in eine weihnachtliche Kulisse mit Marktständen, Kunsthandwerk, Kulinarik und Familienprogramm.