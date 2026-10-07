i Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida, USA, steht unter besonderem Schutz. iStock/bpperry (Symbolbild) Von Disney-Park bis Stonehenge Zu kurios! Über diese 7 Orte darfst du nicht fliegen Über den Wolken soll die Freiheit grenzenlos sein. Ganz stimmt das nicht – denn über manchen Orten müssen selbst Piloten einen Bogen machen. Von Heute Life 07.10.2026, 12:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du sitzt am Fensterplatz, unter dir ziehen Städte, Wälder und Sehenswürdigkeiten vorbei – und plötzlich macht die Flugroute einen Bogen. Was wie ein kleiner Umweg aussieht, kann einen ziemlich ungewöhnlichen Grund haben. Denn über manchen Orten dieser Welt ist der Himmel zumindest teilweise tabu – und dabei geht es längst nicht nur um Militärbasen oder Regierungsgebäude.

1. Delphi, Griechenland

Schon in der Antike pilgerten Menschen nach Delphi, um das berühmte Orakel nach ihrer Zukunft zu fragen. Heute gelten rund um die griechische Ausgrabungsstätte besondere Regeln für den Luftraum.

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In einem Radius von drei nautischen Meilen, rund 5,5 Kilometern, ist der Flugverkehr bis zu einer Höhe von 610 Metern eingeschränkt. Der ungewöhnliche Grund: Die empfindlichen antiken Monumente sollen unter anderem vor Vibrationen geschützt werden.

2. Berg Athos, Griechenland

Noch strenger geht es über dem Berg Athos zu: Über der orthodoxen Mönchsrepublik ist der Luftraum rund um die Uhr bis zu einer Höhe von 914 Metern beschränkt. Einflug ist nur mit spezieller Genehmigung der Heiligen Gemeinschaft von Athos möglich.

Das passt zu einem Ort, der auch am Boden außergewöhnliche Regeln kennt: Frauen dürfen Athos seit Jahrhunderten nicht betreten. Männer wiederum benötigen für einen Besuch eine eigene Bewilligung, das sogenannte Diamonitirion.

3. Akropolis, Griechenland

Wer Athen von oben betrachtet, könnte meinen, die Akropolis sei die perfekte Sehenswürdigkeit für einen besonders tiefen Überflug. Das soll jedoch verhindert werden: Rund um das Wahrzeichen gelten Flugbeschränkungen und Mindestflughöhen. Damit sollen die weltberühmten archäologischen Monumente rund um den Parthenon geschützt werden.

4. Wimbledon-Gelände, England

Während auf dem Centre Court um den Titel gespielt wird, herrschen auch darüber besondere Regeln: Für die Tennismeisterschaften richtet Großbritannien jeweils eine temporäre Flugverbotszone rund um das Turniergelände ein. 2026 galt diese Zone vom 27. Juni bis 13. Juli. Passagierflugzeuge betrifft das kaum, weil sie viel höher unterwegs sind.

5. Trumps Anwesen Mar-a-Lago, USA

Auch Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, ist besonders geschützt. Seit Oktober 2025 gilt dort eine Sicherheitszone mit einem Radius von 1,8 Kilometern, die bis 600 Meter über Grund reicht.

Der US Secret Service hat diese Einschränkung zum Schutz des Präsidenten beantragt. Die US-Luftfahrtbehörde FAA arbeitet daran, die anfangs befristete Regelung zu einer dauerhaften Sonderzone zu machen.

6. Disney-Parks, USA

Achterbahnen, Märchenschlösser – und darüber ein besonders geschützter Luftraum: Sowohl rund um Walt Disney World in Florida als auch um Disneyland in Kalifornien gelten dauerhafte Beschränkungen. In einem Radius von etwa 5,5 Kilometern dürfen Flugzeuge nicht unterhalb von 914 Metern unterwegs sein. Die FAA führt die betreffenden Bereiche als "National Defense Airspace".

Hartnäckig hält sich die Geschichte, Disney habe die Regeln vor allem gewollt, damit keine Kleinflugzeuge mit Werbebannern über den Parks kreisen. Für gewöhnliche Linienflüge spielen die Beschränkungen ohnehin kaum eine Rolle – sie sind wesentlich höher unterwegs.

7. Stonehenge, England

Über Stonehenge gibt es nicht das ganze Jahr ein Flugverbot. Zur Sommersonnenwende, wenn Tausende Leute zum berühmten Steinkreis pilgern, wird der Luftraum aber jeweils temporär gesperrt.

Am 20. und 21. Juni 2026 galt das Flugverbot für alle Flugzeuge, um die Menschen am Boden zu schützen. Auch zur Wintersonnenwende wurde der Luftraum um Stonehenge schon zeitweise gesperrt.