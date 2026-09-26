i ? Exklusive Charity-Auktion Diese vier Rolex-Uhren gibt es nur einmal auf der Welt Rolex versteigert vier einzigartige Uhren – Experten erwarten Preise von über 10 Millionen Euro. Die Erlöse gehen an wohltätige Organisationen. Von Newsdesk Heute 26.09.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Luxusuhren der Marke Rolex sind für ihre hohen Preise bekannt. Wer eine echte Rolex erwerben möchte, muss oft über 20.000 Euro bezahlen.

Nun sorgt der Schweizer Uhrenhersteller erneut für Aufsehen: Nach der Vorstellung des neuen Modells "Perpetual Padellone" kündigte Rolex ein exklusives Set an, das es so noch nie gegeben hat.

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Vier Uhren – jede ein Unikat

Das Set "Rolex Four Seasons" umfasst vier Sonderanfertigungen des berühmten Cosmograph Daytona, wobei jede Uhr von einer Jahreszeit inspiriert ist. Diese Einzelstücke existieren jeweils nur ein einziges Mal. Wie der Uhrenexperte von Atelier Goldmann aus Düsseldorf erklärt: „Das hat es so noch nie gegeben.“

Jede dieser Uhren ist ein Meisterwerk der Uhrmacherkunst. Das Sommer-Modell besteht aus Everose-Gold und ist mit zahlreichen Saphiren und Diamanten verziert. Die Winter-Uhr glänzt mit einem Gehäuse aus Platin, einem Zifferblatt aus blauem Opal und kleinen Hilfszifferblättern aus Lapislazuli. Experten und Branchenmedien schätzen den Wert jedes einzelnen Exemplars vorab auf rund 4,5 Millionen Euro.

Der gesamte Erlös der Auktion wird an die Roger Federer Foundation sowie an die von Leonardo DiCaprio mitgegründete Naturschutzorganisation Re:wild gespendet.

Versteigert werden die Uhren gemeinsam mit dem Londoner Auktionshaus Phillips am Montag (28. September). "Wenn ihr mich fragt, wird das eine 10-Millionen-Euro-Plus-Geschichte", so der Uhren-Experte zu "Der Westen".

Rekordpreis für Rolex möglich

Laut Berichten des Portals Luxurylaunches hat Rolex bereits ein Angebot über 10 Millionen US-Dollar für das Set ausgeschlagen, um die Uhren öffentlich zugunsten wohltätiger Zwecke zu versteigern. Branchenkenner spekulieren sogar über einen möglichen Endpreis von bis zu 31 Millionen Dollar.

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Die bislang teuerste Rolex, die "Paul Newman"-Daytona, erzielte 2017 bei Phillips 17,75 Millionen Dollar. Am 28. September könnte ein neuer Rekord aufgestellt werden.