i Selbst im Winter kann ein Smartphone plötzlich ziemlich heiß werden. Pexels/Alexey Demidov Auch bei kühleren Temperaturen Dein Handy wird plötzlich heiß? Das ist der Grund Nicht nur im Sommer kann sich dein Handy stark erhitzen – gewisse Apps und Funktionen spielen dabei eine zentrale Rolle. Von Heute Life 30.09.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Sommer ist es keine Überraschung, wenn das Smartphone warm wird – etwa wenn es in der Sonne liegt oder im aufgeheizten Auto vergessen wird. Doch auch bei kühleren Temperaturen kann sich dein Handy deutlich erwärmen, zum Beispiel beim Verwenden bestimmter Apps.

Elektrische Energie sorgt für Wärme

Ein Smartphone benötigt für den Betrieb elektrische Energie, wobei ein Teil davon als Wärme abgegeben wird. Je mehr Komponenten wie Prozessor, Kameras oder Funkantennen gleichzeitig aktiv sind, desto stärker kann sich das Gerät aufheizen. Sowohl Google als auch Apple nennen rechenintensive Anwendungen, Videostreaming und hohe Displayhelligkeit als typische Auslöser für mehr Wärmeentwicklung. Wie "futurezone.at" berichtet, trägt besonders die Kombination mehrerer stromintensiver Aufgaben dazu bei.

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Bei Navigations-Apps wie Google Maps kommen verschiedene Faktoren zusammen: Das Handy muss laufend die Position bestimmen, aktuelle Kartendaten laden und die Karte auf dem Bildschirm anzeigen. Schlechter Empfang erhöht zusätzlich den Energieverbrauch. Auch längere Videoanrufe, wie etwa mit FaceTime, beanspruchen Kamera, Mikrofon und Prozessor gleichzeitig und lassen das Smartphone wärmer werden.

Nicht jede Bildschirmzeit ist gleich

Beim Scrollen durch TikTok hingegen wird das Handy meist weniger warm, da moderne Geräte das Video-Decoding über spezialisierte Hardware abwickeln. Bei Navigations-Apps und Videoanrufen kommen hingegen deutlich mehr Prozesse zusammen, was zu einer stärkeren Erwärmung führen kann.

Auch das Laden des Akkus erzeugt zusätzliche Wärme. Apple weist darauf hin, dass das iPhone den Ladevorgang verlangsamen kann, wenn die Temperatur zu hoch wird. Besonders ungünstig ist daher das gleichzeitige Verwenden von Navigations-Apps, hoher Displayhelligkeit und Laden bei schlechtem Empfang – etwa im Auto.

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Wann solltest du dir Sorgen machen?

Es ist grundsätzlich normal, dass dein Handy bei intensiver Nutzung und beim Laden warm wird. Die Geräte schützen sich selbst, indem sie etwa die Displayhelligkeit oder die Ladegeschwindigkeit reduzieren. Sorge ist erst angebracht, wenn dein Smartphone ohne erkennbare Belastung sehr heiß wird, schnell Akku verliert oder häufig Temperaturwarnungen anzeigt.