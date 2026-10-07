i ? Kaum jemand kennt ihn Weltgrößter unterirdischer Thermalsee liegt in Europa 138 Meter lang und tief unter der Erde: Albaniens Neuron-See gilt als größter bekannter unterirdischer Thermalsee – jedoch kaum einer kennt ihn. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 09:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Naturrekord verbirgt sich unter Südalbanien: Nahe Leskovik an der Grenze zu Griechenland liegt der türkisblaue Neuron-See. Nach veröffentlichten Messungen gilt er als größter bekannter unterirdischer Thermalsee der Welt.

Entdeckt wurde das Höhlensystem 2011. Eine aufsteigende Dampfsäule brachte das Forschungsteam auf die Spur eines mehr als 100 Meter tiefen Abgrunds namens Atmos. Auf seinem Grund fanden sie Thermalquellen und das riesige Gewässer.

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Mit 3D-Scanner und Sonar erfassten die Wissenschaftler seine Dimensionen: 138,3 Meter Länge, 42 Meter Breite und rund 8.335 Kubikmeter Thermalmineralwasser. Weltrekord!

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Kein Ausflugsziel zum Baden

Trotz des idyllischen Anblicks ist das Gewässer kein reguläres Reiseziel – gewöhnliche Touristen dürfen nicht einmal in seine Nähe.

Der Zugang führt durch ein anspruchsvolles Höhlensystem, das Wasser hat zwar angenehme 26 Grad, enthält jedoch Schwefelwasserstoff.

Weltgrößtes Spinnennetz

Damit bleibt Neuron vorerst ein Ort für die Forschung. Und für Wissenschaftler gibt es dort genug zu entdecken:

Ebenso in der Höhle befindet sich das weltgrößte Spinnennetz. In der Dunkelheit leben hier geschätzt mehr als 111.000 Individuen von zwei verschiedenen Spinnenarten harmonisch zusammen – ein einmaliges Phänomen.