i Baška auf der Insel Krk gehört zur den beliebtesten Urlaubsorten in Kroatien. istock (Symbolbild) Großprojekt auf Krk Beliebter Urlaubsort in Kroatien wird komplett umgebaut In Baška auf der Insel Krk startet ein Millionenprojekt: Badebereiche und Uferpromenade werden erneuert, neue Bäume sollen künftig Schatten spenden. Von André Wilding 06.10.2026, 08:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer künftig seinen Urlaub in Baška auf der kroatischen Insel Krk verbringt, soll an der Küste ein deutlich verändertes Bild vorfinden. Die Gemeinde investiert laut "Kleine Zeitung" mehr als acht Millionen Euro in die Neugestaltung des Küstenbereichs.

Das Projekt startete am 1. Oktober und wird als "bisher größtes Infrastrukturprojekt der Gemeinde" bezeichnet. Für "Etapa 2A" der "Entwicklung der Küstenzone Baška" stehen insgesamt 8.018.780 Euro zur Verfügung. Das Vorhaben wird mit EU-Mitteln kofinanziert, heißt es in dem Bericht.

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Badebereiche werden umgestaltet

Die Bauarbeiten werden von GP Krk d. o. o. ausgeführt. Sie erstrecken sich vom Kreuzungsbereich der Ulica Emila Geistlicha mit der Ulica Palada bis zur Mole Mala Riva.

In diesem Abschnitt sollen laut "Kleine Zeitung" die Badebereiche erneuert werden. Gleichzeitig sind zahlreiche landschaftsbauliche Veränderungen entlang der Uferpromenade geplant.

Bäume sollen Schatten bringen

Entlang der Promenade entstehen neue Aufenthaltsbereiche aus natürlichen Materialien wie Holz und Stein. Auch die bisher stark betonierte Küstenzone soll verändert werden.

Geplant sind Grünflächen mit hochgewachsenen Bäumen sowie Stauden und Sträuchern. Diese sollen Urlaubern und Anrainern künftig Schatten bieten. Eine automatische Bewässerungsanlage soll dafür sorgen, dass die Pflanzen auch während des heißen Hochsommers ausreichend versorgt werden, berichtet die Tageszeitung.

Arbeiten bis Mitte 2027 geplant

Die Bauarbeiten sollen bis Mitte 2027 abgeschlossen werden. Während der Umbauphase will die Gemeinde die Auswirkungen für Anrainer und Urlauber möglichst gering halten.

Ganz ohne Einschränkungen wird es allerdings nicht gehen. Einzelne Abschnitte können zeitweise gesperrt werden, auch die gewohnte Nutzung des Küstenbereichs wird teilweise eingeschränkt sein.

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Bis sämtliche Teile des Projekts einschließlich der neuen Bepflanzung vollständig erneuert sind, kann es bis zu zwei Jahre dauern.