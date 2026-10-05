i Vielleicht liegt echtes Urlaubsglück nicht nur an Strand und Meer. iStock/Mlenny (Symbolbild) "Holiday Happiness Index" Laut Ranking – hier wirst du im Urlaub am glücklichsten Gibt es Orte, die uns im Urlaub glücklicher machen als andere? Ein neues Ranking hat genau das untersucht – und einen überraschenden Sieger gefunden. Von Heute Life 05.10.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du sitzt in der Sonne, schlenderst ohne großen Plan durch die Stadt, isst gut und schläfst abends so tief wie schon lange nicht mehr. Genau so sollte sich Urlaub eigentlich anfühlen. Doch manche Reiseziele scheinen dafür bessere Voraussetzungen zu bieten als andere. Welche Städte besonders viel Potenzial für gute Urlaubslaune haben, zeigt nun der "Holiday Happiness Index".

Dafür hat das Buchungsportal BookRetreats gemeinsam mit einer klinischen Psychologin 47 Städte anhand von fünf Faktoren verglichen, die das Wohlbefinden beeinflussen können: Sonnenstunden, Schlafqualität, gesundes Essen, Grünflächen und Fußgängerfreundlichkeit. Alle fünf Bereiche wurden gleich stark gewichtet. Das sind die Spitzenreiter.

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Platz 5: Edinburgh

Beim Gedanken an Schottland kommt dir vermutlich nicht als Erstes Sonnenschein in den Sinn. Tatsächlich bringt es Edinburgh laut Analyse auf 1.428 Sonnenstunden im Jahr – und kann damit in dieser Kategorie nicht mit dem Süden mithalten.

Dafür punktet die Stadt mit 144 Parks und Grünanlagen, die zusammen annähernd die Hälfte der Stadtfläche ausmachen. Auch vieles, was man als Besucher sehen möchte, lässt sich bequem zu Fuß erreichen: vom Edinburgh Castle über die historische Altstadt bis zum National Museum of Scotland. Im Sommer sorgen außerdem lange Tage, Festivals und ein Spaziergang auf den Arthur's Seat für gute Argumente, etwas länger zu bleiben.

Platz 4: Athen

Einmal durch Athen spazieren und dabei Akropolis, Olympieion, Panathinaiko-Stadion und Nationalgarten mitnehmen? Die kurzen Wege bringen der griechischen Hauptstadt die höchste Wertung bei der Fußgängerfreundlichkeit ein.

Dazu kommen satte 2.773 Sonnenstunden pro Jahr. Auch kulinarisch passt Athen gut ins Konzept: Gemüse, Hülsenfrüchte, Fisch und Olivenöl sind fester Bestandteil der griechischen Küche. Bei den Grünflächen kann die Metropole zwar weniger glänzen, dafür locken in erreichbarer Nähe die Strände der Athener Riviera.

Platz 3: Orlando

Achterbahnen, Freizeitparks und Micky Maus: Orlando verbindet man normalerweise mit vielem – aber wohl kaum mit ausgedehnten Grünflächen. Hier überrascht die Stadt jedoch.

Mit 258 Quadratmetern Grünfläche pro Einwohner erreicht Orlando in dieser Kategorie den höchsten Wert aller untersuchten Reiseziele. Mehr als 148 Parks, Gärten und Erholungsgebiete bieten Alternativen zum Freizeitpark-Trubel. Mit rund 2.930 Sonnenstunden jährlich gibt es außerdem reichlich Florida-Sonne. Weniger stark schneidet Orlando bei Schlafqualität und gesunder Gastronomie ab.

Platz 2: Helsinki

Dass ausgerechnet Helsinki beinahe ganz oben landet, dürfte kaum überraschen: Finnland führt seit Jahren internationale Glücksrankings an. Im "Holiday Happiness Index" hat die Hauptstadt aber noch einen anderen Trumpf – hier wurden die besten Voraussetzungen für erholsamen Schlaf ermittelt. Dazu tragen vergleichsweise geringe Lärm- und Lichtverschmutzung bei.

Auch Natur ist nie weit entfernt: Rund 126 Quadratmeter Grünfläche kommen laut Analyse auf jeden Einwohner. Felsenkirche, Esplanadi-Park und Marktplatz lassen sich zudem innerhalb eines rund 37-minütigen Spaziergangs verbinden. Für noch mehr Natur liegen die Nationalparks Nuuksio und Sipoonkorpi nur etwas außerhalb der Stadt.

Platz 1: Lissabon

Sonne im Gesicht, der Tejo vor Augen und irgendwo wartet schon das nächste Pastel de Nata: Lissabon sichert sich Platz eins. Portugals Hauptstadt vereint laut Ranking besonders viele Faktoren, die einen Urlaub angenehm machen können.

Dazu zählen rund 2.828 Sonnenstunden pro Jahr, eine vergleichsweise große Auswahl an gesunden Restaurants und kurze Wege zwischen vielen Sehenswürdigkeiten. Entspanntes Schlendern darf man allerdings nicht mit ebenem Gelände verwechseln: Durch Alfama oder Bairro Alto geht es teilweise ordentlich bergauf. Dafür wird man an den berühmten Miradouros mit Blicken über rote Dächer und den Tejo belohnt.

Rund 49 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner kommen hinzu. Und wenn dir selbst das noch nicht nach Urlaub genug klingt, erreichst du die Strände von Cascais oder Costa da Caparica bequem mit dem Zug.

Der Index beweist natürlich nicht, dass du in Lissabon automatisch glücklicher aus dem Flieger steigst. Aber Sonne, Grün, gutes Essen, erholsamer Schlaf und eine Stadt, die sich zu Fuß entdecken lässt, sind zumindest ziemlich gute Voraussetzungen dafür.