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Der Hafen von Hongkongist das Tor nach Südasien
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Bild: Istock / Nikada
Chinas Wirtschaft

China: 153 Mal so viele Einwohner wie bei uns

Seit Jahrzehnten holt Chinas Wirtschaft auf: Die Kaufkraft der Chinesen liegt bereits bei 38 Prozent des österreichischen Durchschnitts.
Lea Simecek
Von Lea Simecek
25.09.2026, 14:53
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Die Wirtschaftsbeziehungen mit China sind für Österreich sehr wichtig, besonders in den Bereichen Industrie, Maschinenbau, Automotive, Umwelttechnik und Luftfahrt.

Österreich exportiert regelmäßig Waren im Wert von rund 5 Mrd. Euro nach China, importiert von dort aber dreimal so viel. Das ergibt ein Handelsdefizit von 10 Milliarden Euro. Mit kaum einem anderen Land ist dieser Wert größer.

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Allerdings hat das "Reich der Mitte" mit 1,4 Milliarden Menschen 153 Mal so viele Einwohner wie Österreich, und Chinas Wirtschaftsleistung beträgt das 34-Fache der unseres Landes (rund 580 Mrd. Euro). Bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf (kaufkraftbereinigt) hat Österreich mit rund 77.000 zu 30.000 Dollar aber noch klar die Nase vorne.

LS,Akt. 25.09.2026, 15:21, 25.09.2026, 14:53
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