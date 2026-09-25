i 147 Seilbahnen hat Doppelmayr bisher in China gebaut, die meisten davon in Schigebieten Bild: Doppelmayr Doppelmayr hoch hinaus Doppelmayr bringt die Chinesen in die Berge Von der Chinesischen Mauer bis zu Olympia: Doppelmayr bringt Österreichs Seilbahntechnik hoch hinaus. Von Lea Simecek 25.09.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 1995 ist Doppelmayr mit einer eigenen Gesellschaft in China vertreten. Was in den 1990er-Jahren als mutiger Schritt begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, die Tourismus, Wintersport und internationale Großveranstaltungen geprägt hat.

Heute ist Doppelmayr China eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensgruppe im asiatischen Raum. Der globale Umsatz betrug zuletzt fast 1,2 Mrd. Euro.

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Gletscher- Seilbahn auf 4.860 Metern Höhe:

Der erste große Meilenstein war 1992 die Seilbahn auf den Heiligen Berg Tai Shan. Die Sanhe Doppelmayr Transportation System Company baute dann die Seilbahn am Dagu-Gletscher auf 4.860 Metern Höhe (damals der Höhen-Weltrekord) sowie unter anderem alle neuen Seilbahnanlagen für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking – und eine Anlage in Badaling bei der Chinesischen Mauer. Diese ist 700 Meter lang und hat 32 Kabinen.