Startseite
Nur 50.000 China-Reisende im Jahr.
Nur 50.000 China-Reisende im Jahr.
Bild: iStock/ minoandriani
Mehr Chinesen in Österreich

Beim Tourismus nach China gibt es viel Luft nach oben

Chinesische Gäste entdecken Österreich zunehmend für sich – besonders Wien profitiert davon.
Lea Simecek
Von Lea Simecek
25.09.2026, 15:04
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben

Im Schnitt blieben chinesische Touristen zwar nur etwas weniger als zwei Nächte in Österreich, aber dafür kommen langsam immer mehr Gäste in unser Land: 2025 wurden rund 750.000 Nächtigungen verbucht, fast die Hälfte davon in Wien.

Zum Vergleich: Erst rund 50.000 Österreicher reisen jedes Jahr nach China (visafrei für bis zu 30 Tage), sei es als Tourist oder zu geschäftlichen Zwecken

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Shanghai
Shanghai
Bild: SkillsAustria

Shanghai:

48 junge Fachkräfte aus Österreich kämpfen noch bis Sonntag in Chinas 25-Millionen-Metropole Shanghai bei den Berufsweltmeisterschaften "World Skills" um Medaillen.

LS,Akt. 25.09.2026, 15:18, 25.09.2026, 15:04
Mehr zum Thema
ReisenWeltChinaWirtschaft

Weiterlesen

Weitere Storys
Tourismus
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote