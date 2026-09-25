i Nur 50.000 China-Reisende im Jahr. Bild: iStock/ minoandriani Mehr Chinesen in Österreich Beim Tourismus nach China gibt es viel Luft nach oben Chinesische Gäste entdecken Österreich zunehmend für sich – besonders Wien profitiert davon. Von Lea Simecek 25.09.2026, 15:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Im Schnitt blieben chinesische Touristen zwar nur etwas weniger als zwei Nächte in Österreich, aber dafür kommen langsam immer mehr Gäste in unser Land: 2025 wurden rund 750.000 Nächtigungen verbucht, fast die Hälfte davon in Wien.

Zum Vergleich: Erst rund 50.000 Österreicher reisen jedes Jahr nach China (visafrei für bis zu 30 Tage), sei es als Tourist oder zu geschäftlichen Zwecken

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