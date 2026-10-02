i Safari und Sansibar lassen sich kombinieren, ohne dass Urlauber laut ÖAMTC automatisch zwei Pflichtversicherungen abschließen müssen. iStock/QuiqueHZ Was du jetzt wissen musst Urlaub wird teurer: Beliebtes Ziel ändert Einreiseregel Seit 1. Oktober gilt in Tansania eine Pflichtversicherung. Was sie kostet, was sie abdeckt und was für Safari- & Sansibar-Urlauber jetzt zählt. Von Heute Life 02.10.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer von der Safari direkt an den Traumstrand will, muss jetzt genauer planen: Tansania hat die Einreisebestimmungen verschärft. Seit 1. Oktober 2026 müssen ausländische Reisende für Aufenthalte auf dem tansanischen Festland eine verpflichtende Inbound-Reiseversicherung vorweisen.

Die neue Vorgabe gilt bei der Einreise über Flughäfen, Seehäfen und Landgrenzen. Zuständig ist die staatliche National Insurance Corporation of Tanzania (NIC). Die Police kostet derzeit umgerechnet rund 40 Euro pro Person und ist bis zu 92 Tage gültig.

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40 Euro für die neue Pflicht-Police

Die Versicherung soll unter anderem bei medizinischen Notfällen, einer notwendigen Evakuierung oder Rückführung greifen. Auch der Verlust von Gepäck ist abgedeckt. Der Versicherungsschutz beginnt laut NIC nach der Bezahlung und kann für bis zu 92 Tage gelten.

Wichtig für Urlauber: Die Police ersetzt nicht den klassischen Auslandskrankenschutz. Das Außenministerium empfiehlt weiterhin eine zusätzliche Auslandskranken- und Rückholversicherung. Gerade bei einer Safari fernab größerer Städte kann ein umfassender Schutz entscheidend sein.

Was gilt bei der Reise nach Sansibar?

Hier wird es für viele Urlauber besonders interessant. Für Sansibar besteht bereits seit Oktober 2024 eine eigene Pflichtversicherung der Zanzibar Insurance Corporation (ZIC). Sie kostet derzeit ebenfalls rund 40 Euro und gilt für bis zu 92 Tage. Eine andere internationale Reiseversicherung wird für diese Vorgabe nicht akzeptiert.

Allerdings müssen Urlauber laut ÖAMTC nicht zweimal zahlen: Entscheidend sei, wo die Reise beginnt. Wer zuerst auf dem tansanischen Festland einreist, benötigt die Pflichtversicherung der staatlichen National Insurance Corporation (NIC). Wer hingegen direkt über Sansibar nach Tansania einreist, braucht die Police der Zanzibar Insurance Corporation (ZIC).

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Laut ÖAMTC gilt die jeweils beim ersten Einreiseort abgeschlossene Pflichtversicherung anschließend auch für den anderen Teil des Landes. Wer also etwa für eine Safari nach Tansania fliegt und danach nach Sansibar weiterreist, soll dafür keine zweite lokale Pflichtversicherung abschließen müssen.

Visum bleibt ebenfalls notwendig

An der Visumpflicht ändert die neue Versicherung jedoch nichts. Für österreichische Reisende gelten weiterhin die Einreisebestimmungen Tansanias. Neben einem Reisepass, der bei der Einreise noch ausreichend lange gültig sein muss, ist grundsätzlich ein Visum erforderlich.

Empfohlen wird das E-Visum vor Reiseantritt online zu beantragen. Auch ein Visa on Arrival ist grundsätzlich möglich, die Ausstellung ist allerdings nicht garantiert und kann mit Wartezeiten verbunden sein. Derzeit kostet das Touristenvisum rund 45 Euro.

Gesundheitlich gibt es einiges zu beachten

Wer nach Tansania reist, sollte nicht nur Dokumente und Versicherungen im Blick haben. Das Land weist ganzjährig ein hohes Malariarisiko in Gebieten unter 2500 Metern auf – darunter Nationalparks sowie die Inseln Sansibar, Pemba und Mafia. Das Auswärtige Amt rät zu konsequentem Mückenschutz und reisemedizinischer Beratung.

Vor dem Abflug sollten Reisende insbesondere diese Punkte prüfen: Reisepass: Gültigkeit und Einreisevoraussetzungen kontrollieren.

Visum: E-Visum möglichst vorab beantragen.

Inbound-Versicherung: Für das tansanische Festland seit 1. Oktober 2026 ebenfalls verpflichtend, derzeit rund 40 Euro.

Auslandskrankenversicherung: Zusätzlich zur Pflicht-Police abschließen.

Rückholschutz: Auf eine medizinische Rückführung achten.

Malariaschutz: Vor der Reise reisemedizinisch beraten lassen.

Auch eine medizinische Evakuierungs- und Rückholversicherung bleibt sinnvoll. Die neue Pflicht-Police ist daher nicht als Ersatz für einen umfassenden Reiseschutz gedacht.