i Das Alpenresort Schwarz in Mieming ist laut wellness-hotel.info Award 2027 das beste Wellnesshotel Österreichs. Alpenresort Schwarz Jan Hanser - Mood 1.700 Hotels unter der Lupe Das ist das beste Wellnesshotel in Österreich Ein neues Ranking kürt die besten Wellnesshotels Europas. Ein Tiroler Haus holt sich erneut den Österreich-Sieg. Von Heute Life 30.09.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Österreich nach maximaler Entspannung sucht, landet laut dem aktuellen wellness-hotel.info Award erneut in Tirol: Das Alpenresort Schwarz in Mieming wurde zum besten Wellnesshotel Österreichs gekürt.

Zum sechsten Mal hat das Fachportal seine Awards vergeben. Dafür wurden nach eigenen Angaben rund 1.700 Wellnesshotels analysiert. Bewertet wurden Ausstattung und Angebot ebenso wie die Gästezufriedenheit auf mehreren Bewertungsportalen.

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Der Gesamtsieg geht allerdings nach Bayern: Das Wellness- & Sporthotel Jagdhof in Röhrnbach setzte sich an die Spitze des europaweiten Rankings. Auf 7.700 Quadratmetern bietet das Haus zehn Pools und elf Saunen, dazu Ruhebereiche, Rooftop-Garten und mehrere Sauna-Erlebniswelten.

Tiroler Luxus mit Tradition

Das Alpenresort Schwarz am Mieminger Plateau darf sich damit erneut Österreichs bestplatziertes Wellnesshotel nennen. Das familiengeführte Fünf-Sterne-Haus wird seit Generationen von der Familie Pirktl geführt und laufend erweitert.

Im Frühjahr 2026 kam mit dem Bloom Floor ein neuer Bereich für Bewegung und Entspannung hinzu. Auch Yoga- und Gesundheitsretreats sowie eine biozertifizierte Naturkosmetiklinie gehören zum Angebot.

„Ein gutes Wellnesshotel zeichnet sich heute durch mehr aus als durch eine großzügige Sauna- und Wasserwelt.“

Für Christoph Reichl, Redaktionsleiter von wellness-hotel.info, ist Wellness längst mehr als Sauna und Pool: "Ein gutes Wellnesshotel zeichnet sich heute durch mehr aus als durch eine großzügige Sauna- und Wasserwelt." Entscheidend sei vielmehr das Zusammenspiel verschiedener Bereiche. "Durchdachte Ruhebereiche, hochwertige Kulinarik und qualitätsvolle Spa-Anwendungen tragen wesentlich zu einem erholsamen Aufenthalt bei", sagt Reichl.

Insgesamt 3 österreichische Wellnesshotels in Europas Top 10

Insgesamt wurden 38 Auszeichnungen an österreichische Hotels vergeben. 35 gingen nach Südtirol, 26 nach Deutschland und eine nach Venetien. Neben dem Alpenresort Schwarz schafften es zwei weitere österreichische Häuser weit nach vorne. In den europaweiten Top Ten finden sich unter anderem der Steirerhof Bad Waltersdorf (Steiermark) sowie das Held – Hotel & SPA in Fügen (Tirol).

Die Top Ten Wellnesshotels in Europa i ?

Das Ranking basiert laut Veranstalter nicht auf einer reinen Publikumsabstimmung. Die Redaktion wertet neben den Angeboten der Hotels auch deren Bewertungen auf mehreren unabhängigen Plattformen aus. "Ein gutes Wellnesshotel überzeugt mit ehrlicher Qualität und beständiger Gästezufriedenheit", erklärt Reichl. Und: "Perfekt durchdachte Marketingstrategien spielen bei unserem Award keine Rolle."